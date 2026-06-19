DER DFB
Thomas Müller und Ann-Katrin Berger mit dem Award "Deutscher Fußball Botschafter" ausgezeichnet
Thomas Müller steht seit Jahren für Fußball auf höchstem Niveau – aber eben auch für diese besondere Mischung aus Lockerheit, Klarheit und Bodenständigkeit, die international hängen bleibt. Die Laudatio hielt DFB-Präsident Bernd Neuendorf, überreicht wurde der Ehrenpreis im German House of Soccer in New York.
Ann-Katrin Berger wurde in der Spielerkategorie ausgezeichnet. Als Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft und von Gotham FC ist sie sportlich längst eine feste Größe. Noch größer ist aber vielleicht das, was sie neben dem Platz ausstrahlt: Stärke, Offenheit und die Haltung, niemals aufzugeben.
Besonders schön: Die Preisgelder gehen in diesem Jahr an "Space for Creation", ein Projekt, das in den drei Ausrichterländern der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aktiv ist.
Ein Abend, der gezeigt hat, worum es beim German House of Soccer auch geht: Fußball verbindet Menschen, Länder und Geschichten. Und manchmal wird genau dort sichtbar, was deutsche Fußballkultur in der Welt ausmachen kann.
Herzlichen Glückwunsch, Thomas Müller und Ann-Katrin Berger!
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Autor: ck
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