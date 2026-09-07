Amateurfußball
Tagung der Landesverbandspräsidenten
Die Konferenz der Landesverbandspräsidenten hat auf ihrer heutigen Tagung über die Interessenvertretung für den Amateurfußball im DFB beraten. Die Konferenz ist das Beratungsgremium zu Themen der Landes- und Regionalverbände für das DFB-Präsidium. Sie kommuniziert und informiert intern. Die Konferenzteilnehmer sind sich einig, dass Meinungsdifferenzen auf der Sachebene ausgetragen werden. Das in vergangenen Klausurtagungen entwickelte Rollenverständnis als Interessenvertreter für den Amateurfußball wollen alle Konferenzteilnehmer fortan umsetzen.
Bezüglich einer Reform der Regionalligen erklärt sich die Konferenz einverstanden mit dem von DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf vorgeschlagenen Prozess. Dieser sieht vor, dass ein Antrag ins DFB-Präsidium eingebracht wird, um einen außerordentlichen DFB-Bundestag einzuberufen, auf dem abschließend eine neue Regelung beschlossen werden soll, die garantiert, dass künftig alle Meister der vierten Spielklasse aufsteigen können.
Kategorien: Amateurfußball, DER DFB
Autor: dfb
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