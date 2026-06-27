Swider fällt aus, Stapelmann nachnominiert

Niklas Swider vom FC Viktoria Köln zog sich am Freitag im Training eine Verletzung im Sprunggelenk zu und musste leider von der U 19-Europameisterschaft in Wales abreisen. Cheftrainer Christian Wörns hat auf den verletzungsbedingten Ausfall reagiert und Luis Stapelmann vom 1. FC Köln nachnominiert. Tempelmann stößt am heutigen Samstag zur U 19-Nationalmannschaft dazu.