U 19-Junioren
Swider fällt aus, Stapelmann nachnominiert
Niklas Swider vom FC Viktoria Köln zog sich am Freitag im Training eine Verletzung im Sprunggelenk zu und musste leider von der U 19-Europameisterschaft in Wales abreisen. Cheftrainer Christian Wörns hat auf den verletzungsbedingten Ausfall reagiert und Luis Stapelmann vom 1. FC Köln nachnominiert. Tempelmann stößt am heutigen Samstag zur U 19-Nationalmannschaft dazu.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
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