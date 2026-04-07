Google Pixel Supercup 2026 steigt in Ingolstadt

Der Google Pixel Supercup der Frauen wird dieses Jahr in Ingolstadt ausgetragen. Das Spiel, das am 15. August 2026 ab 19.30 Uhr angepfiffen wird, ist zudem live und exklusiv im linearen Free TV bei DF1 zu sehen.

Im Rahmen des Google Pixel Supercups treffen die amtierenden Deutschen Meisterinnen und die Gewinnerinnen des DFB-Pokals aufeinander. Sollte ein Verein sowohl die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewinnen, qualifiziert sich der Vize-Meister für den Supercup. Das Spiel ist der Auftakt in die neue Saison 2026/2027 und bietet die Bühne für die besten Spielerinnen und Teams im Kampf um den ersten offiziellen Titel der Saison.

Live und exklusiv im linearen Free-TV auf DF1

Der Vorverkaufsstart für den Google Pixel Supercup in Ingolstadt wird zu einem späteren Zeitpunkt auf DFB.de bekanntgegeben. Fans können sich schon jetzt für den Ticketalarm registrieren, um rechtzeitig über den Verkaufsbeginn informiert zu werden.

Im vergangenen Jahr konnten sich die Frauen des FC Bayern München den prestigeträchtigen Titel sichern. Gegen ihren größten nationalen Konkurrenten, den VfL Wolfsburg, gewannen die Bayern das Spiel mit 4:2 (2:0). Für die Münchnerinnen war es bereits der zweite Supercup-Sieg in Folge nach der Wiedereinführung des Wettbewerbs 2024.

Neben der linearen Übertragung im Free-TV sind die Programminhalte von DF1 auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar. So können Zuschauerinnen und Zuschauer das DF1-Programm auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen. Informationen zum Programm von DF1 und den konkreten Übertragungszeiten werden fortlaufend unter www.df1.de aktualisiert.