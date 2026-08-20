Start der DFB Futsaltrainer*innen-Zertifikate und DFB-Futsal-C-Lizenz

In der Saison 2026/2027 bauen der DFB und seine Landesverbände die Qualifizierungsstruktur im Futsal weiter aus. Mit dem DFB Futsaltrainer*innen-Zertifikat und der DFB Futsal-C-Lizenz werden künftig neue Ausbildungsangebote auf Landesverbandsebene geschaffen. Beide Qualifizierungen bilden die Grundlage für den weiteren Weg bis zur DFB Futsal-B-Lizenz.

Rund 53.000 Teams von den Juniorinnen bis zu den Erwachsenen nahmen in der vergangenen Saison an den Hallenmeisterschaften der Landesverbände teil. "Mit den neuen Qualifizierungsangeboten schaffen wir die Voraussetzungen, Trainerinnen im Hallenfußball künftig noch gezielter auszubilden und den Futsal an der Basis weiterzuentwickeln“, sagt Markus Stenger, DFB-Direktor Amateurfußball & Fußballentwicklung.

Qualifizierungsstruktur für alle Trainer*innen

Die gemeinsame Qualifizierungsstruktur richtet sich nicht ausschließlich an Futsal-Trainer*innen. Auch Trainer*innen aus dem Kinder-, Jugend- und Erwachsenenfußball können die Angebote für ihre Arbeit in der Halle nutzen. Vermittelt werden unter anderem Spielformate im Kinder- und Jugendfußball in der Halle, taktisch-technische Grundlagen des Futsals sowie Grundlagen des Trainings und Coachings.

Mit dem gemeinsamen Angebot wollen DFB und Landesverbände die Qualifizierung von Trainer*innen im Hallenfußball weiter stärken und den Futsal in Deutschland nachhaltig fördern.

In der Saison 2026/2027 wirken folgende Landesverbände beim DFB Futsaltrainer*innen-Zertifikat und der DFB Futsal-C-Lizenz mit. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt über die Veranstaltungskalender der Landesverbände.

DFB Futsaltrainer*innen-Zertifikat

Norddeutscher Fußball-Verband:

Nordostdeutscher Fußballverband:

Süddeutscher Fußball-Verband:

Westdeutscher Fußballverband:

DFB Futsal-C-Lizenz