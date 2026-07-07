Stange: "Wir haben vom ersten Tag ein richtig gutes Gefühl"

Am Mittwoch (ab 20 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) geht es für die deutschen U 19-Junioren in Wrexham gegen die Ukraine um den Einzug ins Finale der EM in Wales. Angreifer Otto Stange spricht am Tag vor dem Halbfinale im DFB.de-Interview über den Turnierverlauf, das Teamgefüge, den Halbfinalgegner und die Stärken der DFB-Auswahl.



DFB.de: Die EM-Gruppenphase ist vorbei. Wie fällt dein persönliches Fazit nach den ersten drei Spielen aus?

Otto Stange: Ich glaube, dass wir echt gut reingestartet sind. Die erste Halbzeit gegen Dänemark war schon echt sehr, sehr gut von uns. Das Feedback war auch sehr gut vom Trainer. Das haben wir dann im zweiten Spiel, finde ich, auch weiter so fortgesetzt. Wir sind gut reinkommen, haben nichts anbrennen lassen und 4:0 gewonnen. Und dann gegen Spanien haben wir natürlich viel rotiert. Und ich glaube, das kann man dann auch mal verlieren. Jetzt haben wir den vollen Fokus auf die Ukraine und dann holen wir uns die Spanier hoffentlich im Finale.



DFB.de: Welche Lehren habt ihr als Team aus der Niederlage gezogen? Und kann diese Erfahrung vielleicht wichtig werden für die K.o.-Phase?



Stange: Verlieren ist immer blöd, das willst du nicht. Es gibt nochmal einen Ansporn. Ich glaube, die Spieler, die jetzt mehr gespielt haben gegen Spanien, wollen den Spaniern auch nochmal zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war. Wenn es in einem Finale gegen sie gehen würde, wollen wir natürlich gewinnen und alles geben.



DFB.de: Wie zufrieden bist du mit deinen bisherigen Leistungen?

Stange: Ich bin natürlich glücklich, getroffen zu haben. Das ist auch mein Ziel. Ich glaube, ich kann noch besser spielen. Ich kann noch mehr Aktionen haben, der Mannschaft noch mehr helfen. Ich bin auch glücklich, dass ich, auch wenn es nicht so gut läuft, trotzdem das Vertrauen bekomme und gepusht werde.



DFB.de: Wie profitierst du von deinen Mitspielern?

Stange: Viel Pushen, Vertrauen und Zuspruch. Ich weiß, dass sie sich auf mich verlassen können und ich kann mich auf sie verlassen. Ich weiß, dass ich ein bisschen mehr versuchen kann, auch wenn mal was nicht klappt.



DFB.de: Grundsätzlich hat man bei euch immer das Gefühl, irgendeiner wird schon noch treffen und irgendein Tor wird immer fallen. Was macht euch so gefährlich und was zeichnet euer Zusammenspiel im Angriff besonders aus?



Stange: Wir haben alle echt gute Qualität, ich glaube, das sieht man. Es kann immer nochmal ein Tor fallen. Wir haben viel Tempo, Dribbelstärke und ich glaube auch einfach diese Connection. Moritz Reimers kenne ich schon relativ lange. Francis Onyeka und Montrell Culbreath kennen sich lange. Ich glaube, Monty (Montrell Culbreath, Anm.d.Red.) und ich kennen uns lang. Francis (Onyeka, Anm.d.Red.), weil wir ja auch bei der Nationalmannschaft schon länger zusammengespielt haben.

DFB.de: Du wirkst auf dem Platz immer sehr zielstrebig. Wie würdest du dich selbst als Stürmer beschreiben?



Stange: Ich will immer treffen. Ich bin sehr gut mit beiden Füßen. Ich glaube, das hilft mir dann auch nochmal ganz gut, wenn ich nicht so viel nachdenken muss, ob ich mit links oder mit rechts schieße. Ich bin auch dribbelstark. Ich würde sagen, ich bin ein sehr spielfreudiger Spieler. Ich versuche immer so zu spielen, dass die Leute beim Zuschauen Spaß haben.



DFB.de: Würdest du dich eher als Strafraumstürmer oder als falsche Neun bezeichnen?



Stange: Ich sage eher falsche Neun, weil ich dann doch schon dieses Dribbeln noch ein bisschen mehr mag, als nur in der Box zu stehen.

DFB.de: Was zeichnet dich als Typ neben dem Platz aus?



Stange: Ich glaube, ich bin einfach ganz locker. Ich versuche, die Freude, die ich auf dem Platz ausstrahle, auch neben dem Platz einzubringen und so ein bisschen zu connecten, dass alle untereinander auch mal ein Späßchen machen.



DFB.de: Worauf kann eine Mannschaft aber auch im Defensivverhalten setzen, wenn ein Otto Stange auf dem Platz steht?



Stange: Das ist ein Punkt, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten kann. Ich bin jemand, der sehr viel lernt, weil ich mir schon hohe Ziele setze und viel erreichen möchte. Ich arbeite daran, aber ich versuche schon, so gut es geht, nach hinten zu helfen. Es gibt diese eine Szene gegen Dänemark, da bin ich einmal ganz zum Schluss nach hinten gelaufen und am Ende geht es um richtig viel. Ich will hier unbedingt gewinnen und ich weiß, dass wenn ein Offensivspieler auch noch mit nach hinten hilft, es dem Team leichter fällt zu verteidigen und für mich dann auch besser ist.



DFB.de: Ihr seid jetzt schon seit fast anderthalb Wochen hier? Welche Eindrücke hast du bislang gewonnen?



Stange: Wir sind ja ein bisschen auf dem Land. Ich mag die Großstadt, wo ein bisschen mehr zu tun ist. Aber es ist echt schön. Das Hotel ist relativ groß, wenn man mal selber alleine was machen möchte, geht das auch. Wir spielen viel Tischtennis hier. Es ist eine schöne Landschaft, man fährt viel durch Wiesen und Wälder. Manchmal ist es ganz schön anzuschauen, aber...



DFB.de: ...die Großstadt Hamburg ist dir dann lieber?



Stange: Ja, auf jeden Fall. (lacht)



DFB.de: Jetzt wartet die Ukraine, was erwartet euch da für eine Partie? Worauf wird es aus deiner Sicht auch besonders ankommen?



Stange: Ich glaube, dass sie schon aggressiv spielen werden. Es wird ein umkämpftes Spiel. Das ist einfach auch dieses System EM, wo jeder gewinnen möchte. Da musst du schon alles geben. Es wird ein Fight, in dem wir gegenhalten müssen, auch wenn wir spielerisch besser sind. Und wenn wir unser Spiel durchdrücken, dann mache ich mir da keine Sorgen.



DFB.de: Wie groß ist bei dir und der Mannschaft die Überzeugung, dass ihr den Titel holt?



Stange: Schon groß. Ich bin mit Moritz (Reimers, Anm.d.Red.) hierhergekommen und wir haben vom ersten Tag gesagt, dass wir echt ein richtig gutes Gefühl haben. Die ersten Spiele haben uns dann auch nochmal bestärkt. Die Zeit zusammen stärkt das Team natürlich auch nochmal umso mehr. Wir haben alle Bock. Wir möchten unbedingt gewinnen.