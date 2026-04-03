Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Begegnungen der Spieltage 23 bis 26 sowie zwei Nachholspiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Termine für die Spiele bis zum Saisonende fest.

Wegen der Ansetzung des Hinspiels im Halbfinale der UEFA Women's Champions League, das parallel zum 23. Spieltag ausgetragen wird, eröffnen der 1. FC Union Berlin und der FC Bayern München den 23. Spieltag bereits am Mittwoch, 22. April (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN). Mit einem Sieg an der Alten Försterei wäre die Titelverteidigung der Münchnerinnen perfekt. Zeitgleich findet auch die Nachholbegegnung des 17. Spieltags zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg statt.

Am Freitag, 24. April (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), geht es mit der Partie 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV weiter. Abstiegskampf pur heißt es am Samstag, 25. April (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), wenn die SGS Essen den FC Carl Zeiss Jena empfängt. Das Verfolgerduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg steigt am Sonntag, 26. April (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), bevor die Runde am Montag, 27. April (ab 18 Uhr live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), mit dem Spiel TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln abgeschlossen wird.

Highlightspiel in Köln am 2. Mai

Zwei Tage nach dem Nachholspiel vom 18. Spieltag zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München am Mittwoch, 29. April (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), startet der 24. Spieltag am Freitag, 1. Mai (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), mit der Begegnung Hamburger SV gegen 1. FC Union Berlin. Das Highlightspiel im RheinEnergieSTADION zwischen dem 1. FC Köln und dem SV Werder Bremen wurde für Samstag, 2. Mai (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), angesetzt. Eintracht Frankfurt empfängt den 1. FC Nürnberg am Montag, 4. Mai (ab 18 Uhr live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), den Abschluss bildet aber am Mittwoch, 6. Mai (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) die Begegnung des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim, die aufgrund des Rückspiels der Münchenerinnen im Halbfinale der UEFA Women’s Champions League erst nach dem 24. Spieltag ausgetragen werden kann.

Der 25. Spieltag startet am Freitag, 8. Mai (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), mit dem Spiel 1. FC Nürnberg gegen die SGS Essen. Am Samstag, 9. Mai (ab 15.45 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN), wird das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im Free-TV übertragen. Der Spieltag endet mit der Partie RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen am Montag, 11. Mai (ab 18 Uhr live auf Sport1, MagentaSport und DAZN).

Am 26. und letzten Spieltag werden alle sieben Partien, darunter die Begegnungen SGS Essen gegen SC Freiburg, Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Köln und Hamburger SV gegen FC Bayern München, am Sonntag, 17. Mai (alle ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), zeitgleich um 14 Uhr angepfiffen.

Weitere Free-TV-Spiele der entscheidenden Saisonphase werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

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Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und drei am Sonntag (in der Regel ab 14, 16 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (in der Regel ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport und DAZN übertragen auch in der laufenden Spielzeit alle 182 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.