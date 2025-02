Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Spieltage 27 bis 30 in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Wie gewohnt, mussten zunächst die Ansetzungen der Bundesliga und 2. Bundesliga abgewartet werden, um die notwendigen Abstimmungen mit den Sicherheitsbehörden vorzunehmen. Nun stehen in der 3. Liga alle Anstoßzeiten im März fest. Enthalten ist auch ein Wochenspieltag.

Die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden hatten erneut maßgeblichen Einfluss auf die Terminierungen. Dies trifft vor allem auf die Sonntagsspiele zu. So musste der DFB die Partie zwischen Alemannia Aachen und dem F.C. Hansa Rostock am 29. Spieltag aufgrund einer verbindlichen Vorgabe für Sonntagabend ansetzen, eine Alternative war dem Verband als Ligaträger vor diesem Hintergrund innerhalb des vertraglich geregelten Spieltagsformats nicht möglich.

Auch die meisten anderen Sonntagsansetzungen sind von Sicherheitsvorgaben betroffen. Dabei kann es sich um eine zwingende Vorgabe für das betreffende Spiel handeln, zum Teil ergibt sich die Verteilung auf die verschiedenen Tage und Anstoßzeiten aber auch aus der Kombination verschiedener Kriterien (zeitliche Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort o.ä.).

Wochenspieltag am 11. und 12. März

Der 27. Spieltag wird am Freitag, 7. März, an der Bremer Brücke eröffnet. Der VfL Osnabrück empfängt ab 19 Uhr den SV Wehen Wiesbaden. Der Samstagnachmittag steht im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem 1. FC Saarbrücken und FC Energie Cottbus sowie des Auftritts von Dynamo Dresden bei Alemannia Aachen (jeweils ab 14 Uhr). Hansa Rostock hat zeitgleich zum Verfolgertreffen den FC Ingolstadt zu Gast, Arminia Bielefeld tritt um 16.30 Uhr zum Nachbarschaftsduell beim SC Verl an.

Das Sonntagabendspiel steigt an der Hafenstraße, wo es am 9. März (ab 19.30 Uhr) für Rot-Weiss Essen und den SV Waldhof Mannheim um wichtige Punkte für den Klassenverbleib geht. Diese Ansetzung erfolgt auf Grundlage einer entsprechenden Sicherheitsvorgabe, es ist darüber hinaus unter den drei Sonntagspartien das Spiel mit der geringsten Reisedistanz.

Zwei Tage später geht es in der 3. Liga bereits weiter. Der 28. Spieltag umfasst jeweils fünf Begegnungen am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. März. Der 1. FC Saarbrücken gastiert am Dienstag in Bielefeld, am Mittwoch kommt es unter anderem zur Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue. Der Anpfiff zu allen Partien erfolgt an beiden Tagen um 19 Uhr.

Aachen gegen Rostock: Verbindliche Sicherheitsvorgabe

Zum Auftakt des 29. Spieltags muss die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart am Freitag, 14. März, nach Saarbrücken. Der VfL Osnabrück freut sich am Samstag auf das Derby gegen Arminia Bielefeld (14 Uhr), Rot-Weiss Essen empfängt zur selben Uhrzeit Dynamo Dresden. Das Münchner Duell zwischen dem TSV 1860 und der SpVgg Unterhaching folgt um 16.30 Uhr. Die drei Sonntagsspiele am 16. März sind: SV Sandhausen gegen Energie Cottbus (13.30 Uhr), Erzgebirge Aue gegen Waldhof Mannheim (16.30 Uhr) und Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock (19.30 Uhr).

Die Partien in Aue und Aachen folgen Sicherheitsvorgaben. Im Fall von Aachen gegen Rostock war darüber hinaus der Abendtermin von den Behörden verbindlich vorgeschrieben. Grund ist die Trennung von anderen Begegnungen des Wochenendes in den drei Profiligen, speziell in Nordrhein-Westfalen. Die 3. Liga ist hierbei den Ansetzungen der Bundesliga und 2. Bundesliga untergeordnet.

Wegen der Länderspielphase ruht in der 3. Liga anschließend für zwei Wochen der Ball. Der 30. Spieltag startet somit am Freitag, 28. März, mit der Partie zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen. Das Samstagsprogramm beinhaltet unter anderem den Auftritt des TSV 1860 München in Osnabrück, die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken und das Ostduell Energie Cottbus gegen Erzgebirge Aue - alle um 14 Uhr.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist gegenüber der Vorsaison unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

