Showdown in Bielefeld: Tickets für das U 21-Länderspiel gegen Georgien ab Mitte August

Im Oktober findet das letzte Qualifikationsspiel der U 21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien statt. Am Dienstag, 6. Oktober (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn) trifft das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in der Bielefelder SchücoArena im abschließenden Gruppenspiel auf Georgien.

Zuvor stehen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: Am Samstag, den 26. September spielt die U 21 in Riga gegen Lettland, anschließend steht die Reise nach Malta an, wo das Team von Antonio Di Salvo am Mittwoch, dem 30. September, in Attard gegen Malta zu Gast ist.

Der Vorverkaufsstart für das Spiel in Bielefeld wird Mitte August starten und auf DFB.de bekanntgegeben. Fans können sich schon jetzt für den DFB-Ticketalarm registrieren, um rechtzeitig über den Verkaufsbeginn informiert zu werden.

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist derzeit Tabellenführer in der Qualifikationsgruppe F mit 18 Punkten aus sieben Spielen. Tabellenzweiter ist Griechenland mit ebenfalls sechs Siegen aus fünf Spielen, das deutsche Team entschied den direkten Vergleich aber für sich. Nordirland belegt mit aktuell zehn Punkten Rang drei in der Gruppe, gefolgt von Georgien, dem Gegner in Bielefeld. Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.