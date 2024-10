Sechs Talente mit Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet

Hinter ihnen liegen nicht nur beeindruckende Leistungen auf nationaler Ebene, sondern auch starke Auftritte bei internationalen Vergleichen mit den deutschen Nachwuchsmannschaften. Für ihren Ehrgeiz und ihre Ambitionen in der Saison 2023/2024 ehrt der DFB sie nun mit der höchsten Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball, der Fritz-Walter-Medaille. In der U 17 gehen die Medaillen an Francis Onyeka (Gold), Kilian Sauck (Silber) und Boris Mamuzah Lum (Bronze). In der U 19 erhält Tom Bischof die Goldmedaille, Dzenan Pejcinovic die Silbermedaille und Elias Baum die Bronzemedaille.

"Die Gewinner der Fritz-Walter-Medaille haben durch ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihren Einsatz gezeigt, dass sie zu den besten Talenten im deutschen Fußball gehören", erklärt Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften. "Ihr Ehrgeiz und ihre Hingabe sind beeindruckend, alle leben den Geist unseres Ehrenspielführers Fritz Walter und identifizieren sich mit unseren U-Teams. Wir sind stolz darauf, alle sechs bislang auf ihrem Weg begleitet zu haben – das werden wir weiterhin tun. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass sie in Zukunft eine bedeutende Rolle im Profifußball spielen werden. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass wir neben den aktuellen Medaillengewinnern in den ausgezeichneten Jahrgängen weitere großartige Talente haben, die sich ebenfalls durch ihr Können und Engagement auszeichnen."

Francis Onyeka, der seit seinem siebten Lebensjahr bei Bayer 04 Leverkusen spielt, zeigte im vergangenen Herbst seine Klasse bei den EM-Qualifikationsspielen der U 17 und schaffte es zudem in den Kader der Werkself für die UEFA Europa League. Kilian Sauck gilt als eines der vielversprechendsten Talente von Borussia Mönchengladbach. Der technisch versierte Mittelfeldspieler überzeugte nicht nur mit seiner Kreativität und seinen Dribblings im Verein, sondern stach auch bei der U 17-Nationalmannschaft während des Algarve Cups besonders hervor. Der Herthaner Boris Mamuzah Lum stellte sowohl im Winter-Trainingslager der Profis als auch in der U 17-Nationalmannschaft seine Zweikampfstärke und fußballerischen Qualitäten regelmäßig unter Beweis.

Tom Bischof, der für verschiedene Nachwuchsteams der TSG 1899 Hoffenheim und später in der Saison auch bei den Profis eine zentrale Rolle einnahm, zeichnete sich in der Spielzeit 2023/24 durch seine Spielübersicht und Torgefahr aus. Sein Talent zeigte er auch beim DFB, wo er die deutsche U 19-Nationalmannschaft bei der EM als Kapitän anführte. Dzenan Pejcinovic trumpfte mit seiner Effizienz vor dem gegnerischen Tor sowohl bei seinem Verein als auch in der U-Nationalmannschaft auf. Kein anderer Junioren-Nationalspieler kommt auf eine vergleichbare Quote wie der Stürmer von Fortuna Düsseldorf: 37 Tore in 38 U-Länderspielen. Elias Baum, aktuell von Eintracht Frankfurt an die SV Elversberg verliehen, zeigte in der Saison 2023/2024 ebenfalls konstant gute Leistungen auf der Außenbahn.

Die Gewinner der Fritz-Walter-Medaille

U 17, Jahrgang 2007:

GOLD: Francis Onyeka (Bayer 04 Leverkusen)

SILBER: Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach)

BRONZE: Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC)

U 19, Jahrgang 2005:

GOLD: Tom Bischof (TSG 1899 Hoffenheim)

SILBER: Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg)

BRONZE: Elias Baum (SV Elversberg, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt)