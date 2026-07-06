Schneider: "Die Chance aufs Finale zu haben, ist für uns einmalig"

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen möchte bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina mit einem Sieg im Halbfinale am Dienstag (ab 20 Uhr, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) gegen Österreich ins Endspiel einziehen. Im DFB.de-Interview erklärt Führungsspielerin Maj Schneider, was ihre Mannschaft ausmacht und worauf es gegen Österreich ankommen wird.

DFB.de: Maj, ihr seid als Gruppensieger ins EM-Halbfinale eingezogen. Wie zufrieden bist du mit eurer bisher gezeigten Leistung?

Maj Schneider: Unser großes Ziel war es, Gruppenerster zu werden. Das haben wir geschafft. Vor allem das Spiel gegen Polen war nach dem 5:0-Auftaktsieg wichtig für uns, weil wir nach dem Rückstand gut zurückgekommen sind und einen Punkt geholt haben. Gegen Schweden haben wir es dann clever gemacht. Deshalb haben wir uns den Gruppensieg verdient.

DFB.de: Jetzt steht ihr im EM-Halbfinale. Wie fühlt sich das an?

Schneider: Allein die Qualifikation für die EM war etwas Besonderes. Jetzt im Halbfinale zu stehen und die Chance aufs Finale zu haben, ist für uns einmalig.

DFB.de: Wie habt ihr die gemeinsame Zeit beim Turnier erlebt?

Schneider: Es macht einfach Spaß. Wir verbringen nicht nur auf dem Platz viel Zeit miteinander, sondern auch daneben. Das schweißt uns als Mannschaft zusammen. Umso schöner ist es, dass unsere Reise nach der Gruppenphase noch nicht zu Ende war.

DFB.de: Was erwartet euch jetzt gegen Österreich?

Schneider: Österreich ist eine richtig unangenehme Mannschaft. Sie sind zweikampfstark und können gut kontern. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Sie spielen guten Fußball. Ich glaube aber auch, dass wir spielerisch unsere Stärken haben.

DFB.de: Mit Luzie Zähringer fehlt euch im Halbfinale nicht nur eine wichtige Spielerin, sondern auch eure Kapitänin mit einer Gelbsperre. Wie geht ihr damit um?

Schneider: Natürlich ist das sehr bitter. Luzie gibt uns als Führungsspielerin hinten sehr viel Stabilität und ist unsere Taktgeberin. Trotzdem haben wir gute Alternativen. Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam auffangen können.

DFB.de: Du wurdest kurz vor dem Turnier zur Co-Kapitänin ernannt und wirst die Mannschaft morgen aufs Feld führen. Was bedeutet dir das?

Schneider: Ehrlich gesagt hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Deshalb war ich total überrascht und habe mich unglaublich darüber gefreut.

DFB.de: Verändert das deine Rolle im Team?

Schneider: Natürlich übernehme ich dadurch noch mehr Verantwortung. Ich nehme mir vor, auf dem Platz noch mehr zu coachen und für die Mannschaft da zu sein.

DFB.de: Worauf freust du dich am meisten vor dem Halbfinale?

Schneider: Einfach auf das Spiel. Wir wollen eine gute Leistung zeigen und am Ende, egal, ob nach 90 Minuten oder mehr, als Siegerinnen vom Platz gehen.