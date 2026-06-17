Männer-Nationalmannschaft

Schlotterbeck und Nmecha: "Man spürt direkt, dass er reingeht"

17.06.2026
"Die Leute wissen gar nicht, wie schwer das Tor wirklich war": Felix Nmecha (M.) trifft zum 1:0 gegen Curacao Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko begeisternd gewonnen. Die ersten beiden deutschen Torschützen beim 7:1 gegen CuracaoFelix Nmecha und Nico Schlotterbeck. Nun kommentieren die beiden Nationalspieler von Borussia Dortmund die Highlights der Auftaktpartie - DFB.de zeigt die "Match Reactions" im YouTube-Video.

Wir brauchen deine Einwilligung, um Inhalte von YouTube Video anzeigen zu dürfen:

Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026

Autor: dfb

Mehr zum Thema

Männer-Nationalmannschaft

Rüdiger: "Wir müssen gewappnet sein"

Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der Nationalmannschaft am Samstag (ab 22 Uhr MESZ) in Toronto gegen die Elfenbeinküste spricht Innenverteidiger Antonio Rüdiger über die Stimmung im Team und die Herangehensweise gegen den nächsten Gegner.

Mehr lesen
Männer-Nationalmannschaft

Ticker: Paraguayer Benitez pfeift Spiel gegen Elfenbeinküste

Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.

Mehr lesen
WM 2026

Berger: "Wir wollen im German House of Soccer den Sport feiern"

Ann-Katrin Berger ist Botschafterin fürs "German House of Soccer" zur WM 2026. Mit DFB.de spricht die 35 Jahre alte Torhüterin der DFB-Frauen über ihr Leben in New York und die WM-Chancen der Männer-Nationalmannschaft.

Mehr lesen