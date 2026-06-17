Männer-Nationalmannschaft

Ticker: Paraguayer Benitez pfeift Spiel gegen Elfenbeinküste

Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.