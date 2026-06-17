Männer-Nationalmannschaft
Schlotterbeck und Nmecha: "Man spürt direkt, dass er reingeht"
Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko begeisternd gewonnen. Die ersten beiden deutschen Torschützen beim 7:1 gegen Curacao: Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck. Nun kommentieren die beiden Nationalspieler von Borussia Dortmund die Highlights der Auftaktpartie - DFB.de zeigt die "Match Reactions" im YouTube-Video.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Rüdiger: "Wir müssen gewappnet sein"
Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der Nationalmannschaft am Samstag (ab 22 Uhr MESZ) in Toronto gegen die Elfenbeinküste spricht Innenverteidiger Antonio Rüdiger über die Stimmung im Team und die Herangehensweise gegen den nächsten Gegner.
Ticker: Paraguayer Benitez pfeift Spiel gegen Elfenbeinküste
Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
Berger: "Wir wollen im German House of Soccer den Sport feiern"
Ann-Katrin Berger ist Botschafterin fürs "German House of Soccer" zur WM 2026. Mit DFB.de spricht die 35 Jahre alte Torhüterin der DFB-Frauen über ihr Leben in New York und die WM-Chancen der Männer-Nationalmannschaft.