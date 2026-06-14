7:1 gegen Curacao: Kantersieg zum Auftakt

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte sich in Houston deutlich 7:1 (3:1) gegen WM-Debütant Curacao durch. Felix Nmecha traf schon früh zur Führung (6.), Livano Comenencia markierte in der 21. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Noch vor der Pause stellte Nico Schlotterbeck die Weichen wieder auf Sieg (38.), Kai Havertz erhöhte vom Punkt (45.+5). Gleich nach Wiederanpfiff legte Jamal Musiala nach (47.), Nathaniel Brown steuerte das fünfte Tor bei (68.), Deniz Undav (78.) und erneut Havertz (88.) sorgten für den Endstand.

Nagelsmann setzte zum WM-Auftakt im Tor auf Manuel Neuer, der nach seinem Rücktritt nach der EM 2024 sein Comeback feierte. Die Innenverteidiger Jonathan Tah und Schlotterbeck bildeten zusammen mit Kapitän Joshua Kimmich und Brown auf den Außenpositionen die Viererkette. Im defensiven Mittelfeld sollten Aleksandar Pavlovic und Nmecha absichern, Florian Wirtz, Musiala und Leroy Sané offensiv die einzige Spitze Havertz in Szene setzen.

Die deutsche Mannschaft kontrollierte den Ball vom Anpfiff weg und erspielte sich in der fünften Minute die erste Großchance, als Brown perfekt für Musiala durchsteckte, der aber im letzten Moment noch geblockt wurde. Der Abpraller blieb aber in den deutschen Reihen und gelangte zu Nmecha, der den Ball nach einem Doppelpass auf engstem Raum mit Wirtz aus 15 Metern sehenswert ins lange Eck schlenzte.

Schlotterbeck antwortet auf den Ausgleich

Nmecha hatte nach seinem WM-Premierentor Blut geleckt, verfehlte wenig später das Tor aus der Distanz nur um Zentimeter (8.). Immer wieder spielte sich die DFB-Auswahl auf engstem Raum in den Strafraum Curacaos, auch Sané kam so gefährlich zum Abschlus (11.). Auch Nmecha schnupperte erneut am Torerfolg, brachte aber im Fallen nicht genug Druck hinter den Ball (12.).

Und es ging so weiter: Wirtz dribbelte sich über den linken Flügel in Schussposition, zielte aber knapp am langen Pfosten vorbei (14.). Und doch fiel überraschend der Ausgleich: Curacao konterte, Jürgen Locadia wurde der Ball vom Fuß zu Comenencia gespitzelt, der abgefälscht zum überraschenden Ausgleich traf. Deutschland suchte nach einer Antwort und kam durch Schlotterbecks Kopfball zur nächsten guten Chance, doch Eloy Room lenkten den Ball über die Latte (28.). Pavlovic wurde danach am Strafraumrand glänzend freigespielt, sein Schuss aber noch geblockt (30.).

Das 2:1 lag in der Luft: Wirtz passte perfekt in Sanés Lauf, der den Ball aber nicht an Room und Deveron Fonville vorbeibrachte (33.). Dann fiel es aber doch: Brown brachte die Ecke an den Fünf-Meter-Raum, wo der einlaufende Schlotterbeck Room per Kopf keine Chance ließ und sein erstes Länderspieltor markierte. Pavlovic hatte kurz vor der Halbzeitpause das dritte Tor auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber von Juninho Bacuna vor der Torlinie geklärt (45.+1). Und doch ging es mit dem 3:1 in die Pause, weil Nmecha im Strafraum von Riechedly Bazoer gefoult wurde. Havertz verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Musiala legt nach Wiederanpfiff nach

Tor kurz vor der Pause, Tor direkt nach der Pause: Kimmich setzte Musiala perfekt in Szene, der den Ball aus spitzem Winkel punktgenau neben den langen Pfosten setzte. Und Room stand gleich wieder im Mittelpunkt, parierte Nmechas Schuss aus spitzestem Winkel mit Mühe (50.). Auch Wirtz hatte einen weiteren Treffer auf dem Fuß, wurde aber beim Abschluss entscheidend gestört (53.).

Curacao meldete sich dann auch mal wieder offensiv, nach Freistoßflanke nickte Lenadro Bacuna aber über das Tor (62.). Fast im Gegenzug lief Sané alleine auf Room zu, setzte den Ball aber neben den Pfosten (63.). Wenig später wechselte Nagelsmann erstmals und verhalf Undav zu seinem WM-Debüt. Für ihn verließ Musiala den Platz (64.). Und Undav führte sich gleich glänzend ein, legte den Ball mit der Hacke Brown in den Lauf, der aus elf Metern zum 5:1 einschoss.

In der 73. Minute folgte ein Dreifachwechsel: Antonio Rüdiger, David Raum und Leon Goretzka kamen für Tah, Brown und Nmecha ins Spiel. Zunächst zielte Jearl Margaritha aus halblinker Position über die Latte (76.), ehe auf der anderen Seite Kimmich den Pass im Strafraum geschickt verzögerte, dann Undav am Fünf-Meter-Raum zum 6:1 auflegte. Auch Waldemar Anton durfte sich in der Schlussphase noch beweisen, wurde für Kimmich eingewechselt (83.). Kurz darauf schloss Havertz einen Sololauf mit einem feinen Lupfer zum Endstand ab.