Schenten leitet Kölner Einzug ins Halbfinale ein

Die U 19 des 1. FC Köln wahrte in der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft ihre Chance auf die Titelverteidigung. Das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck zog durch einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim erneut in das Halbfinale ein.

Jungprofi Fynn Schenten (38.), der bereits im Achtelfinale gegen den FC Bayern München (4:0) den ersten Treffer erzielt hatte, brachte die Kölner auch im Viertelfinale auf Kurs. Jason Ponente Ramirez (47.) stellte vor 1450 Zuschauer*innen im heimischen Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim den Endstand her.

Eickel-Doppelpack für Paderborn

Im Halbfinale ist der 1. FC Köln am Sonntag, 17. Mai, beim SC Paderborn 07 gefordert. Die Ostwestfalen behaupteten sich im NRW-Duell mit dem VfL Bochum 2:1 (2:0). Maßgeblichen Anteil am Weiterkommen hatte U 19-Nationalspieler Lasse Eickel (27./39.), der vor 1125 Besucher*innen in der Home Deluxe Arena - der Spielstätte der Paderborner Zweitligaprofis - einen Doppelpack beisteuerte. Alessandro Crimaldi (71.) brachte die Bochumer noch einmal heran. Der Ausgleich gelang dem VfL aber nicht mehr.

Das andere Halbfinale bestreiten bereits am Freitag, 15. Mai, die TSG Hoffenheim (4:0 gegen den FC Energie Cottbus) und der 1. FSV Mainz 05 (1:0 bei RB Leipzig), die sich jeweils schon am Samstag für die Runde der verbliebenen vier Mannschaften qualifiziert hatten. Das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft findet am Sonntag, 31. Mai (ab 13 Uhr), statt. Der TV-Sender Sky überträgt live.