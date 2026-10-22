RWE-Kapitän Jakob Golz: "Jedes Pokalspiel ist etwas Besonderes"

Stammtorhüter Jakob Golz (28) führt den Drittligisten Rot-Weiss Essen seit dieser Saison als Kapitän an. Am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei Sky) trifft der DFB-Pokalsieger von 1953 in der zweiten Runde auf den Bundesligist RB Leipzig. Im DFB.de-Interview spricht der gebürtige Hamburger mit Mitarbeiter Ralf Debat über den Reiz des DFB-Pokals und die "Festung" Hafenstraße.

DFB.de: Was zeichnet für Sie den DFB-Pokal ganz besonders aus, Herr Golz?

Jakob Golz: Jedes Spiel ist etwas Besonderes, es geht immer um Alles oder nichts. Deshalb freuen wir uns auch extrem auf das Duell mit RB Leipzig.

DFB.de: Sind Pokalspiele unter Flutlicht an der Hafenstraße noch einmal besonderer?

Golz: Ja, das sowieso. Ich denke besonders gerne an die Stimmung vor gut einem Jahr gegen Borussia Dortmund zurück. Da war es noch einen Tick lauter als sonst.

DFB.de: Sie waren als Ersatztorhüter schon dabei, als RWE in der Saison 2020/2021 noch als Viertligist das Viertelfinale erreichte. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit?

Golz: Zuerst kommt mir das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in den Sinn, als wir in der Verlängerung einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg gedreht haben. Das war Wahnsinn. Es war allerdings während der Coronazeit, so dass keine Fans im Stadion dabei sein konnten. Ich will gar nicht wissen, was sonst an der Hafenstraße los gewesen wäre. (lacht). Vielleicht können wir es jetzt auch mal mit Zuschauern erleben.

DFB.de: Halten Sie einen ähnlichen Lauf erneut für möglich?

Golz: Warum nicht? Wir wissen natürlich, dass wir auf eine Topmannschaft aus der Bundesliga mit sehr hoher Qualität treffen. Dennoch werden wir alles raushausen und investieren, um gegen RB bestehen zu können. Im DFB-Pokal ist bekanntlich alles möglich.

DFB.de: Was war bisher Ihr persönliches Highlight im Pokalwettbewerb?

Golz: Obwohl wir vor drei Jahren auch schon auf meinen Heimatklub Hamburger SV getroffen sind und erst nach Verlängerung 3:4 verloren haben, würde ich vom Gefühl her sagen, dass es das Duell mit dem BVB war - vor allem gegen der Atmosphäre und wegen der räumlichen Nähe der beiden Klubs. Wir konnten die Partie lange Zeit offen gestalten, unterlagen ganz knapp 0:1. Cool war für mich natürlich auch unser 2:0-Erfolg in der ersten Runde gegen den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli.

DFB.de: Es war der erste Sieg im DFB-Pokal, bei dem Sie selbst zwischen den Pfosten standen. Was war entscheidend, um den höherklassigen Gegner zu besiegen?

Golz: Wir waren von Beginn an mutig und aktiv, hatten allerdings in der ersten Halbzeit auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach unserer Führung haben wir jedoch sehr gut verteidigt und praktisch keine Chance des Gegners mehr zugelassen.

DFB.de: Torjäger Semir Telalovic sagte vor der Auslosung, dass es an der Hafenstraße für jeden Gegner schwierig wird. Gilt das auch für einen Champions-League-Teilnehmer?

Golz: Das hat man ja gegen den BVB gesehen. Ich traue uns auf jeden Fall, erneut ein starkes Spiel abzuliefern.

DFB.de: Schon vor etwas mehr als zwei Jahren traf RWE im DFB-Pokal auf RB Leipzig, unterlag nach einer frühen 1:0-Führung 1:4. Erhöht das noch die Motivation?

Golz: Wir werden alles versuchen, um die nächste Runde zu erreichen - ganz unabhängig vom Gegner. Da spielt das vorherige Duell keine Rolle mehr.

DFB.de: Besonders auswärts hat RB in dieser Saison einige Probleme. Könnte das eine Rolle spielen?

Golz: Das glaube ich nicht. Leipzig wird so oder so mit der klaren Erwartung nach Essen kommen, das Spiel für sich zu entscheiden. Unsere Aufgabe wird es sein, ihnen es so schwierig wie möglich zu machen.

DFB.de: Saisonübergreifend ist RWE seit April vor eigenem Publikum unbesiegt. Worauf wird es vor allem ankommen, damit diese Serie verlängert werden kann?

Golz: Wir müssen möglichst lange die Null halten, ohne uns zu sehr einzuigeln. Vielmehr müssen wir auch selbst mal die Initiative übernehmen. Wir wissen, wie gut wir sein können. Die Festung Hafenstraße soll auch gegen Leipzig bestehen bleiben.

DFB.de: Sie sind einer von nur fünf RWE-Spielern, die beim ersten Aufeinandertreffen mit den Leipzigern schon dabei waren. Sind diese Veränderungen auch ein Zeichen für die deutliche Weiterentwicklung des Teams zur Spitzenmannschaft in der 3. Liga?

Golz: Vor allem vor dieser Saison gab es einen Umbruch im Kader, viele neue Gesichter sind hinzugekommen. Wir haben uns jedoch als Gruppe sehr schnell gefunden und sind auf einem guten Weg. Wir sind gut in die Saison gestartet, mehr aber auch nicht.

DFB.de: Welchen Stellenwert hat der DFB-Pokal im Vergleich zur Meisterschaft?

Golz: Es sind zwei verschiedene Wettbewerbe, in denen wir möglichst erfolgreich sein wollen. Die Pokalspiele sind Highlights, keine Frage. Davor und auch danach hat die Liga jedoch absolute Priorität und erfordert unseren maximalen Fokus.

DFB.de: Könnte die Konzentration auf den Ligabetrieb durch das Duell mit Leipzig leiden?

Golz: Da mache ich mir bei unserem Team überhaupt keine Sorgen. Wir haben zwar sehr viele junge Spieler im Kader. Aber die Jungs sind schon sehr reif und wissen ganz genau, worum es geht.

DFB.de: Seit Saisonbeginn tragen Sie die Kapitänsbinde. Was hat sich für Sie dadurch verändert?

Golz: Zunächst einmal ist es eine riesige Ehre und ein großer Vertrauensbeweis, Kapitän dieses Traditionsvereins zu sein. Verändert hat sich dadurch aber nicht allzu viel. Ich habe auch zuvor Verantwortung übernommen. Vielleicht ist der Austausch mit dem Trainerteam jetzt noch intensiver, das eine oder andere Gespräch noch einen Tick bewusster. Das Team macht es mir jedoch sehr leicht, alle ziehen voll mit.

DFB.de: Sie spielen Ihre achte Saison an der Hafenstraße, sind schon auf dem Weg zu einer Vereinslegende. Was wollen Sie mit RWE noch erreichen?

Golz: Es ist in der Tat schon eine lange Zeit, ich habe mich jedoch vom ersten Tag an extrem wohl gefühlt und meinen Vertrag hier nicht von ungefähr schon dreimal verlängert. Nachdem wir den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der zurückliegenden Saison erst in der Relegation knapp verpasst hatten, ist es selbstverständlich unser Ziel, erneut oben anzugreifen. Zum zweiten Mal mit RWE aufzusteigen, wäre definitiv außergewöhnlich.