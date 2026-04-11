DFB-Campus
Roomtour: Der DFB-Campus in Bildern
Seit 2022 ist der DFB-Campus in Frankfurt am Main die Heimat des deutschen Fußballs. An der Kennedyallee 274 im Stadtteil Niederrad sind Fußball und Verwaltung miteinander verbunden, wird der Sport von der Basis bis zur Spitze gelebt, gestaltet, gesteuert – alles unter einem Dach. Ein Rundgang in Bildern.
Kategorien: DFB-Campus, DER DFB
Autor: dfb
WM-Vorbereitungen: Vom Campus bis nach Carolina
Das erste Spiel der WM wird im Juni angepfiffen – auf dem DFB-Campus läuft das Turnier indes schon seit Monaten. In nur wenige Projekte sind derart viele Bereiche des DFB involviert wie in die Planung und Umsetzung einer WM.
Ben Hawighorst: Mein Tag am DFB-Campus
20.000 Übernachtungen haben bislang auf dem DFB-Campus stattgefunden, 2500 Trainingseinheiten. Das Gros davon fällt auf die Junior*innen-Teams des DFB. Wie erleben die Spieler den Campus und seine Sportanlagen? U 18-Kapitän Ben Hawighorst berichtet.
"Der Campus bringt Menschen zusammen"
Der Bau des DFB-Campus war für den DFB ein Projekt von historischer Dimension. Im DFB-Journal sprechen Generalsekretär Dr. Holger Blask und Schatzmeister Stephan Grunwald über erfüllte Erwartungen, besondere Orte und die Bedeutung für den Fußball.