DFB-Campus

Roomtour: Der DFB-Campus in Bildern

11.04.2026
Foto: Eduardo Perez

Seit 2022 ist der DFB-Campus in Frankfurt am Main die Heimat des deutschen Fußballs. An der Kennedyallee 274 im Stadtteil Niederrad sind Fußball und Verwaltung miteinander verbunden, wird der Sport von der Basis bis zur Spitze gelebt, gestaltet, gesteuert – alles unter einem Dach. Ein Rundgang in Bildern.

  • Foto: Micha Zimmermann/Picture-Alliance/DFB
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  • Foto: Eduardo Perez
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Kategorien: DFB-Campus, DER DFB

Autor: dfb

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