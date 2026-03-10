Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am heutigen Dienstag den Rahmenterminkalender der Junioren für die Saison 2026/2027 verabschiedet. Somit steht fest, wann die bundesweiten Nachwuchswettbewerbe - die U 17 und die U 19 DFB-Nachwuchsliga - beginnen. Außerdem legte das Präsidium die Fenster für Lehrgänge der Junioren-Nationalmannschaften fest.

Eine Neuerung gibt es im DFB-Pokal der Junioren. Er wird auch in der kommenden Saison mit 64 Teams in insgesamt sechs Runden ausgespielt - wie beim "großen Bruder", dem DFB-Pokal. Neu ist die Terminierung der ersten drei Runden bereits im August und September 2026. Konkret ist die 1. Runde für Sonntag, 2. August, terminiert. Ab der 2. Runde nicht mehr am Wettbewerb beteiligte Klubs erhalten so zusätzliche Flexibilität für alternativen Spielbetrieb, zum Beispiel Freundschaftsspiele in kleinen Mannschaftsgrößen auf zwei Parallelfeldern.

Pokalfinale der Junioren am 28. Mai 2027

Eine Woche später starten die U 17 und U 19 DFB-Nachwuchsliga in die Vorrunde. Diese erste Saisonphase umfasst 14 Spieltage. Die Hauptrunde beginnt am 7. beziehungsweise 14. Februar 2027 und wird an zehn Spieltagen ausgespielt. Im Anschluss daran qualifizieren sich 16 Mannschaften für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Wie genau der Modus funktioniert, wird hier erklärt.

Das U 17-Finale ist am 16. Mai 2027 geplant. Das Pokalfinale der Junioren steigt wie immer am Vorabend des DFB-Pokalfinales, diesmal am 28. Mai 2027. Wer sich zum deutschen U 19-Meister krönt, wird am 6. Juni im Endspiel ermittelt.