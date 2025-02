In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft in Gruppe F auf Georgien, Griechenland, Nordirland, Lettland und Malta. Das ist das Ergebnis der heutigen Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.

"Wir nehmen die Herausforderungen der Gruppe gerne an", sagt U 21-Cheftrainer Antonio di Salvo. "Mit Georgien spielen wir gegen eine aufstrebende Fußballnation, die bei der U 21-Heim EM 2023 im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen ausschied und sich auch für die EURO 2025 qualifiziert hat. Griechenland hat viele junge Talente und spielte zuletzt eine gute Qualifikation. Zudem freuen wir uns mit Nordirland, Lettland und Malta auf Mannschaften, gegen die wir zuletzt meist nicht gespielt haben. Unser Ziel ist es, uns als Gruppenerster direkt für die Europameisterschaft in Albanien und Serbien zu qualifizieren."

Qualipremiere gegen Malta

Bis auf Lettland, zuletzt 2022 Gegner, sind Aufeinandertreffen in einer EM-Qualifikation lange her: 2012 gegen Griechenland, 2010 gegen Nordirland, 1995 gegen Georgien - gegen Malta gibt es eine Qualifikationspremiere.

Die Qualifikationsspiele starten im September 2025 und sollen bis Oktober 2026 abgeschlossen sein. 14 Plätze sind neben den Gastgebern Albanien und Serbien zu vergeben, die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt. Die übrigen acht Gruppenzweiten spielen im November 2026 in Hin- und Rückspielen die letzten vier Teilnehmer aus.

Noch in diesem Jahr findet vom 11. bis 28. Juni die U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei statt.

Die Gruppen der Qualifikation zur EM 2027

Gruppe A: Spanien, Rumänien, Finnland, Kosovo, Zypern, San Marino

Gruppe B: Portugal, Tschechische Republik, Bulgarien, Schottland, Aserbaidschan, Gibraltar

Gruppe C: Frankreich, Schweiz, Island, Färöer, Luxemburg, Estland

Gruppe D: England, Irland, Slowakei, Moldau, Kasachstan, Andorra

Gruppe E: Italien, Polen, Schweden, Nordmazedonien, Montenegro, Armenien

Gruppe F: Deutschland, Georgien, Griechenland, Nordirland, Lettland, Malta

Gruppe G: Niederlande, Norwegen, Slowenien, Israel, Bosnien-Herzegowina

Gruppe H: Ukraine, Kroatien, Ungarn, Türkei, Litauen

Gruppe I: Dänemark, Belgien, Österreich, Wales, Belarus

