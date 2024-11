Der 1. FC Nürnberg eilt in der 2. Frauen-Bundesliga derzeit von Sieg zu Sieg. Beim 2:0 (1:0) am 9. Spieltag gegen den SC Freiburg II ging der Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga bereits zum sechsten Mal in Serie mit der vollen Punktausbeute vom Feld und behauptete damit die Tabellenführung.

Nele Bauereisen (35.) zog mit ihrem Führungstreffer gegen den Sportclub an der Spitze der Torjägerinnenliste mit ihrer Mitspielerin Nastassja Lein (beide sechs Saisontreffer) gleich. Der Treffer zum Endstand ging auf das Konto von Medina Desic (78.). Die Freiburgerinnen belegen nach der dritten Niederlage nacheinander weiterhin einen Abstiegsplatz.

VfL Bochum und Union Berlin bleiben dran

Bis auf einen Zähler bleibt der VfL Bochum am Ligaprimus aus Nürnberg dran. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski hatte beim 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt 04 erst spät Grund zum Jubeln. Die langjährige Bundesliga-Spielerin Sarah Freutel (89.) machte den dritten Sieg in Folge perfekt.

"Wir sind gerade einfach im Flow und haben das Glück auf unserer Seite", sagte VfL-Trainerin Kyra Malinowski. "Das war spielerisch auf jeden Fall nicht unsere beste Leistung. Manchmal hast du solche Tage. Aber wir sind natürlich überglücklich, dass wir am Ende noch den Sieg eingefahren haben."

Nur einen weiteren Punkt Rückstand hat Bochums Mitaufsteiger 1. FC Union Berlin, der nach dem 2:1 (2:1) gegen den SV Meppen weiterhin den dritten Platz und damit einen Aufstiegsrang belegt. Vor 5.017 Fans gerieten die "Eisernen" durch das Tor von Laura Bröring (4.) zunächst in Rückstand. Lisa Heiseler (15.) konnte gegen den früheren Bundesligisten ausgleichen. Die Union-Kapitänin scheiterte zwar danach mit einem Foulelfmeter an Meppens Torhüterin Thea Farwick (25.). Celine Frank (41.) sorgte aber noch vor der Pause für den zweiten Berliner Treffer und somit auch für den Endstand.

"Es war ein sehr kämpferisches Spiel", befand Torschützin Celine Frank. "Meppen hat sich in jeden Zweikampf reingeschmissen, aber wir haben sehr gut dagegengehalten. In der zweiten Halbzeit sind wir ein wenig geschwommen, aber wir haben das Spiel über die Bühne gebracht. Daher bin ich sehr zufrieden."

Frankfurter Nachwuchs gewinnt erneut

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt befindet sich tabellarisch weiterhin auf dem Weg nach oben. Durch das 3:0 (0:0) gegen den SV 67 Weinberg verbesserte der Nachwuchs des Bundesligisten seine Ausbeute auf nun 14 Punkte aus den zurückliegenden sechs Partien ohne Niederlage. Schon zum vierten Mal in diesem Zeitraum blieb das Team von Trainerin Friederike Kromp ohne Gegentreffer. Neben Rosa Rueckert (63.) konnten sich auch Mia Rodach (73.) und Carlotta Schwoerer (85.) in die Torschützenliste eintragen.

Borussia Mönchengladbach wendete kurz vor Schluss die dritte Niederlage in Serie ab. Für Team von Trainer Jonas Spengler sprang im NRW-Duell beim FSV Gütersloh ein 1:1 (0:1) heraus. Jacqueline Baumgärtel (6.) ließ den FSV mit ihrem sechsten Saisontreffer lange Zeit auf den vierten Sieg im fünften Heimspiel hoffen. Gladbachs Einwechselspielerin Suus Van Der Drift (90.+4) gelang aber noch der späte Ausgleich.

Der SC Sand hat sich ein wenig Luft von der Gefahrenzone verschafft. Der frühere Bundesligist gewann 2:1 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München und hat nun drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Nach zuvor vier Niederlagen am Stück ließen Jenny Gaugigl (33.) und Paige Bailey Gayle (87.) den SC Sand wieder jubeln. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Münchnerinnen war Lisa Karl (83.) verantwortlich.