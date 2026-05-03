Preßler-Zwillinge schießen 1. FSV Mainz 05 weiter

Der 1. FSV Mainz 05 hat Zwillingsbrüdern den Einzug in das Viertelfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft zu verdanken. Das Team von Trainer und Ex-Profi Jan Kirchhoff behauptete sich im Achtelfinale 3:0 (1:0) gegen den FC Augsburg.

Mika Preßler (31./64.) legte für die Mainzer den Grundstein fürs Weiterkommen. Der Treffer zum Endstand ging auf das Konto des eingewechselten Mats Preßler (78.). Im Viertelfinale (8./9./10. Mai) sind die "Nullfünfer" nun bei RB Leipzig (3:1 gegen den Hamburger SV) gefordert.

Auch die TSG Hoffenheim, die ihre Gruppe in der Hauptrunde der Liga A vor den Mainzern auf Rang eins beendet hatte, steht in der Runde der verbliebenen acht Teams. Der Deutsche Meister der Saison 2023/2024 behielt 2:1 (2:0) gegen den FC Schalke 04 die Nase vorne. U 19-Nationalspieler Natnael Abraha (34.), der auch schon Einsatzminuten für die Hoffenheimer U 23 in der 3. Liga gesammelt hat, brachte die TSG in Führung. Maximilian Theuer (41.) legte schon wenige Minuten später nach. Clinton Wilson (86.) brachte die Schalker noch einmal heran, der Ausgleich gelang den Gästen aus Gelsenkirchen aber nicht mehr. Die TSG Hoffenheim trifft nun im Viertelfinale auf den FC Energie Cottbus, der sich in seinem Achtelfinalspiel beim 1. FC Kaiserslautern 2:0 durchgesetzt hatte.

Heidenheim siegt nach Verlängerung

Der 1. FC Heidenheim hatte beim 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen Bayer 04 Leverkusen das bessere Ende für sich. Nach dem Führungstor von Mete Uz (66.) sah es vor 1100 Fans in der Heidenheimer Profi-Spielstätte sogar lange Zeit danach aus, als würden die Gastgeber schon nach der regulären Spielzeit das Viertelfinale erreichen. Naba Mensah (90.+2, Foulelfmeter) glich für Leverkusen aber noch spät aus. Die jeweils eingewechselten Maximilian Kos (107.) und Nevio Bove (115.) machten dennoch das Heidenheimer Weiterkommen noch perfekt. In der nächsten Runde geht es zum Titelverteidiger 1. FC Köln (4:0 im Achtelfinale gegen den FC Bayern München).

Der deutlichste Erfolg gelang dem SC Paderborn 07 mit dem 5:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg. Den ersten Paderborner Treffer durch Max Riedemann (33.) konnte Pharell Hensel (60., Foulelfmeter im Nachschuss) für die Wolfsburger, die am 22. Mai (ab 17 Uhr) gegen den VfB Stuttgart das Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren bestreiten, noch ausgleichen. Im zweiten Durchgang zog der SCP07 aber dank der Tore von Pedro Restrepo Naranjo (63.), Noah Ringbeck (65.) und Lasse Eickel (82./87.) davon. Im Viertelfinale wartet nun ein NRW-Duell mit dem VfL Bochum, der vor eigenem Publikum gegen Hannover 96 die Oberhand behalten hatte (3:2).