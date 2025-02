Pokalhalbfinale: Bayern gegen Hoffenheim, HSV gegen Werder

Der Deutsche Meister FC Bayern München trifft im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen auf die TSG Hoffenheim, Werder Bremen reist im Nordderby zum letzten im Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten Hamburger SV. Das ergab die Auslosung durch Ex-Nationalspielerin und TV-Expertin Turid Knaak am Montagabend auf Sky.

"Beide Partien sind hervorragend. Wir werden auf jeden Fall Neulinge im Finale sehen", sagte Ziehungsleiterin Celia Sasic, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Knaak ergänzte: "Beide Spiele haben ihren besonderen Reiz. Auch die TSG kann an guten Tagen die Bayern schlagen."

Halbfinals am 22. und 23. März

Die Hoffenheimerinnen hatten im Viertelfinale die mehr als elf Jahre andauernde Siegesserie des VfL Wolfsburg im Pokal beendet, der FC Bayern nach Verlängerung im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt triumphiert. Bremen hatte sich bei Ligakonkurrent Bayer 04 Leverkusen durchgesetzt, der HSV im Zweitligaduell Borussia Mönchengladbach ausgeschaltet.

Die Halbfinals sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert und werden live bei Sky übertragen. Das Endspiel wird am 1. Mai 2025, dem Tag der Arbeit, im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.