DFB-Pokal
Pokalfinale: Bayern-Anhänger in der Ostkurve, VfB-Fans am Marathontor
Beim obligatorischen Meeting der Finalisten zum 83. DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und VfB Stuttgart heute in Berlin wurden wichtige Zuteilungen für Mannschaften und Fans getroffen. Am Samstag, 23. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky), werden die Anhänger des Rekordsiegers FC Bayern im Berliner Olympiastadion ihre Mannschaft von der Ostkurve aus anfeuern, die VfB-Fans werden rund um das Marathontor platziert sein. Dies wurde bereits beim Halbfinalisten-Meeting gelost.
Die Heimkabine im Olympiastadion wird vom FC Bayern München belegt, dessen Spieler in komplett roten Trikots auflaufen werden. Die Akteure des VfB Stuttgart werden das DFB-Pokalfinale in weißen Trikots bestreiten und die Gastkabine nutzen.
Kategorien: DFB-Pokal, Fans
Autor: se
Video: Titelverteidiger VfB zieht erneut ins Finale ein
Traumtor von Tomas: In einem dramatischen Halbfinale sichert sich Vorjahressieger VfB Stuttgart kurz vor Ende der Verlängerung gegen den SC Freiburg erneut das Ticket fürs DFB-Pokalfinale in Berlin. DFB.de zeigt die Highlights im Video.
Ticketinformationen zum DFB-Pokalfinale FC Bayern gegen VfB
Im DFB-Pokalfinale der Männer trifft der FC Bayern München im Berliner Olympiastadion auf den VfB Stuttgart. Die Bewerbungsphase für die Eintrittskarten ist beendet, Tickets werden verlost und voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche zugeteilt.
Entscheidung nach Verlängerung: Tomas schießt Stuttgart ins Pokalfinale
Titelverteidiger VfB Stuttgart hat zum achten Mal das Finale um den DFB-Pokal erreicht. Die Schwaben gewannen vor 60.000 Zuschauer*innen mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den SC Freiburg und treffen im Finale in Berlin auf Bayern München.