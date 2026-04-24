Beim obligatorischen Meeting der Finalisten zum 83. DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und VfB Stuttgart heute in Berlin wurden wichtige Zuteilungen für Mannschaften und Fans getroffen. Am Samstag, 23. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky), werden die Anhänger des Rekordsiegers FC Bayern im Berliner Olympiastadion ihre Mannschaft von der Ostkurve aus anfeuern, die VfB-Fans werden rund um das Marathontor platziert sein. Dies wurde bereits beim Halbfinalisten-Meeting gelost.

Die Heimkabine im Olympiastadion wird vom FC Bayern München belegt, dessen Spieler in komplett roten Trikots auflaufen werden. Die Akteure des VfB Stuttgart werden das DFB-Pokalfinale in weißen Trikots bestreiten und die Gastkabine nutzen.