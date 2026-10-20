Player’s-Pathway: Das steckt hinter dem neuen Trainer*innen-Lehrgang

Shkodran Mustafi, Nils Petersen und 18 weitere Ex-Profis auf dem DFB-Campus: Am Montag startete der neue DFB-Lehrgang "Player’s Pathway", der die Teilnehmenden am Ende zur B- bzw. A-Lizenz führt. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Programm.

Player’s Pathway: Was ist das?

Ein Weiterbildungsangebot für ehemalige Profis, an dessen Ende entweder eine Trainer*innen- oder eine Management-Lizenz steht. Dem DFB ist daran gelegen, hochgeschätzte Ex-Spieler*innen im System Fußball zu halten. Die beiden Player’s-Pathway-Programme bieten Orientierung für die Karriere nach der Karriere.

Wer nimmt teil?

Insgesamt 20 aus dem Profifußball bekannte Ex-Spieler*innen. Darunter sind mit Sami Khedira und Shkodran Mustafi sogar zwei Weltmeister. Nils Petersen, Lewis Holtby, Mark Uth und Philipp Max haben jeweils mindestens ein Länderspiel für Deutschland absolviert. Genau wie Gonzalo Castro und Stefan Kießling, die zuvor wie Mathieu Delpierre bereits den Lehrgang "Management im Profifußball" absolviert haben.

Die weiteren Teilnehmer*innen:

Hanno Behrens, Patrick Erras, Niko Gießelmann, André Hahn, Nicolas Höfler, Tony Jantschke, Katrin Kliehm, Pierre-Michel Lasogga, Sebastian Polter, Michael Rensing und Maximilian Welzmüller.

Wie ist der Lehrgang organisiert?

Der Lehrgang dauert 15 Monate und besteht aus neun Präsenzmodulen. Die Teilnehmer*innen lernen im Blended-Learning-Format, erledigen zwischen den Präsenzmodulen also auch Aufgaben im Online-Campus.

Wo können sich ehemalige Profis bewerben?

Alle Infos zum Kurs inklusive der Möglichkeit, sich für den im Herbst 2028 startenden Lehrgang zu bewerben, finden sich hier.

Welche vergleichbaren Angebote gibt es?

Das Player’s-Pathway-Programm gibt es auch in der Ausprägung Management. Hier gibt es alle Infos dazu. Der aktuelle Kurs läuft seit September.