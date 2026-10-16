A+-Lizenz-Lehrgang ist in vollem Gange

Bereits im August startete der neue A+-Lizenzlehrgang. Mittlerweile sind bereits vier Präsenzmodule absolviert, ein guter Zeitpunkt, um auf die höchste Trainer-Ausbildungsstufe im Juniorenbereich zu schauen. Geleitet wird der Lehrgang von den DFB-Ausbildern Oliver Heine und Markus Fila, unterstützt von Kolleg*innen aus dem DFB und weiteren externen Expert*innen.

Individualisierung hieß das erste Thema zu Beginn des Lehrgangs in Leipzig. Markus Fila blickt zurück: "Bereits in der ersten Präsenzphase in Leipzig ist es uns gelungen, gezielt Aha-Erlebnisse zu schaffen. Die große Bereitschaft und Offenheit der Teilnehmerinnen, sich aktiv einzubringen und auch eigene Erfahrungen zu reflektieren, hat dabei eine wichtige Grundlage geschaffen. Die ersten Rückmeldungen waren entsprechend sehr positiv und bereits mit wertvollen Erkenntnissen verbunden. Einige Teilnehmerinnen haben sogar direkt angekündigt, Inhalte und Erkenntnisse aus der Präsenz in ihren Alltag zu übernehmen und dort anzuwenden. Genau daran möchten wir in den kommenden Präsenzen anknüpfen und diesen Weg gemeinsam weitergehen."

Dieser Weg führte über Stationen in den Leistungszentren des FC Augsburg und des SC Freiburg. Derzeit geht die vierte Präsenzphase in Lembruch am Dümmer See im Westen Niedersachsens zu Ende. In den Präsenzphasen zwei bis vier stand das Thema Coaching mit seiner kompletten Vielfalt im Fokus: Der Bereich Rollenverständnis und Führung wurde ebenso intensiv bearbeitet wie das Thema Teamentwicklung und Wertebildung. In Präsenz vier ging es um den Umgang mit Konflikten und interkulturelle Kommunikation.

"Maximale Bereitschaft sich aktiv einzubringen"

Oliver Heine zeigt sich von der ersten Präsenz an angetan: "Die Vorfreude auf den neuen Kurs war sehr groß. Mit der reduzierten Anzahl von jetzt 17 Teilnehmenden können wir noch individueller und vertrauter den Kurs gestalten. Der bisherige Eindruck des Kurses ist sehr positiv. Alle haben die maximale Bereitschaft sich sofort aktiv einzubringen und sind auch mit ersten Selbsterkenntnissen hervorragend umgegangen. Mit weiteren Präsenzen in den NLZ von Kiel, Gladbach, Rostock und Magdeburg werden wir weiter die Möglichkeiten haben, Talentförderung in ganz Deutschlande kennenzulernen, um darüber in erkenntnisreichen Austausch zu kommen."

Die im Blended-Learning Format durchgeführte Ausbildung beinhaltet 540 Lerneinheiten und ist in 13 Präsenz- und Anwendungsphasen innerhalb von 12 Monaten aufgeteilt.

Die Teilnehmer*innen des A+-Lizenz-Lehrgangs 2026, Start im August

Pascal Bayer (SV Stuttgarter Kickers), Lena Bieber (SpVgg Greuther Fürth), Roberto Cerro (TSV Havelse), Stephan Fürstner (SpVgg Greuther Fürth), Lirian Gerguri (FSV Frankfurt), Celine Hauk (RB Leipzig), Joscha Klauck (1. FC Saarbrücken), Paul Kuring (Deutscher Fußball-Bund), Sebastian Lohr (FC Viktoria Köln), Niklas Lüdemann (FC St. Pauli), Patrick Molle (SV Sandhausen), Phillip Portwich (Holstein Kiel), Marcel Poruba (SV Wehen Wiesbaden), Ingo Schlösser (VfL Wolfsburg), Julian Schwarz (Karlsruher SC), Joris Wittkugel (FC St. Pauli), Jan zur Nieden (SpVgg Unterhaching)