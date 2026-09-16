DFB-Schul-Cup: Nordrhein-Westfalen triumphiert bei Jungen und Mädchen

Das Helmholtz-Gymnasium Bielefeld (Mädchen) und das Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen (Jungen) haben bei der 16. Auflage des DFB-Schul-Cups für einen Doppelerfolg für Nordrhein-Westfalen gesorgt. Das Bundesfinale der Schulen in der Altersklasse U 13 fand zum Abschluss vom "Jahr der Schule" erstmals am DFB-Campus statt. Für die drei Turniertage durften sich die jeweils 16 Landessiegerteams bei den Mädchen und Jungen wie Profis fühlen und spielten auf den Plätzen der Nationalmannschaften die Deutschen Schulmeister der D-Jugend aus.

Schon bei der Anreise am Montagnachmittag machten die Kids große Augen, als einige Teams vor dem Empfang zufällig in DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Jürgen Klopp liefen. Noch vor der Führung über den DFB-Campus waren die ersten Selfies geschossen.

Bei den Mädchen sicherte sich das Helmholtz-Gymnasium Bielefeld unter Leitung der Bundesliga-Schiedsrichterin Daniela Kottmann im Finale gegen die Vorjahressiegerinnen der Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt (Hessen) durch ein 1:0 den Titel. Anschließend machten die Jungs vom Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen vor den rund 600 Zuschauern durch ein 6:4 nach Elfmeterschießen gegen das Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe (Baden-Württemberg) den Doppelerfolg für Nordrhein-Westfalen perfekt. Das Team aus Leverkusen war im vergangenen Jahr im Finale noch an der Stadtteilschule Alter Teichweg aus Hamburg gescheitert. Richard Hempel, der zuletzt noch das DFB-Pokalspiel des FC Bayern München beim VfL Osnabrück leitete, pfiff die Finalpartie der Jungs.

"Kinder haben besondere Bühne sichtlich genossen"

Prof. Dr. Silke Sinning, DFB-Vizepräsidentin für Bildung, Gesundheit und Safe Sport, sagt: "Ich habe viele gute Spiele und technisch herausragende Spielerinnen und Spieler gesehen. Es war über die drei Turniertage hinweg eine tolle und faire Atmosphäre am DFB-Campus. Die Kinder haben die besondere Bühne und die hervorragenden Plätze sichtlich genossen. Das war ein mehr als würdiger Abschluss unserer Schulinitiative mit der wir unterstreichen, welchen hohen Stellenwert der Schulfußball über das 'Jahr der Schule' hinaus nachhaltig für den DFB hat."

Die hochklassigen Spiele zogen auch immer wieder prominente Gäste und DFB-U-Trainer*innen an. Weltmeisterin Nia Künzer (DFB-Sportdirektorin) und Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt) ehrten auf der Abschlussfeier neben Silke Sinning die Champions. Klopps Co-Trainer Piet Krawietz und Andreas Rettig (DFB-Geschäftsführer Sport) bestaunten bereits am Dienstag die Gruppenspiele der insgesamt 320 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2014 bis 2016.

Nia Künzer sagt: "Für junge Sportlerinnen und Sportler ist es etwas ganz Besonderes, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Ich selbst war früher auch bei 'Jugend trainiert für Olympia' in der Leichtathletik dabei, weil man als Kind natürlich den Wettbewerb sucht. Dann noch im Vergleich mit anderen Schulen zu stehen, fördert die Identifikation mit der eigenen Schule und mit dem olympischen Gedanken."

Teil des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia"

Der DFB-Schul-Cup ist Teil des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" (JTFO) der Schulen, den der DFB in Kooperation mit der Deutschen Schulsport-Stiftung in der Wettkampfklasse IV (10 bis 12 Jahre) ausrichtet. Jährlich nehmen bundesweit rund 60.000 Schülerinnen und Schüler am Gesamtwettbewerb teil. In den vergangenen 15 Jahren veranstaltete der DFB als Ausrichter das Bundesfinale in der Landessportschule im thüringischen Bad Blankenburg. 2014 war dort für das Team des Abtei Gymnasiums Brauweiler ein gewisser Florian Wirtz am Ball.

"Die Faszination des großen Fußballs hier am Campus mitzuerleben, fördert die Begeisterung der Kinder für den Sport. Das Wichtigste ist der Spaß am Spiel. Diese Begeisterung und der Spaß am Spiel sind der Motor für eine spätere mögliche Karriere", sagte Krawietz, der am Montag die Gruppen der Jungen ausgelost hatte: "Das 'Jahr der Schule' ist eine ganz tolle Initiative. Das Engagement für mehr Sport und Bewegung in der Schule kann nur ein Startschuss für einen nachhaltigen Prozess gewesen sein. Ein Jahr ist schön. Da waren bestimmt auch viele tolle Aktionen dabei, aber wir müssen und werden die Bewegung in der Schule nachhaltig für alle Sportarten fördern."