Philipp Lahm erhält Sepp-Herberger-Award 2026

Weltmeister Philipp Lahm hat heute Abend in der Autostadt in Wolfsburg bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards den Sonderpreis in der Kategorie "Fußball-Stiftung" erhalten. Der 113-malige A-Nationalspieler und DFB-Ehrenspielführer wurde damit für sein Engagement mit der Philipp Lahm-Stiftung ausgezeichnet. Insgesamt wurden in fünf Kategorien elf Preisträger ausgezeichnet, sie erhielten Geldpreise in Gesamthöhe von 100.000 Euro.

"Inklusion, Resozialisierung, das Zusammenspiel mit Schulen und die Fürsorge für diejenigen, die Hilfe benötigen, das liegt uns allen in der Fußballfamilie am Herzen - von der Basis bis zur Spitze", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Die Preisträger sind leuchtende Beispiele dafür. Sie bestätigen, dass Fußball eben tatsächlich mehr ist als ein 1:0."

Neben Bernd Neuendorf begleiteten Dr. Christiane Schenderlein, die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt, Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Trainerlegende Otto Rehhagel, Nationalspielerin Janina Minge, TV-Moderatorin Monica Lierhaus und weitere prominente Gäste die Veranstaltung. Die Gala wurde von Amelie Stiefvatter und Sebastian Hellmann moderiert. Livemusik gab es von AYLA und Tim Bendzko.

Lahm: "Der Preis ist für mich eine starke Motivation"

Zu seiner Auszeichnung mit dem Sonderpreis in der Kategorie "Fußball-Stiftung" sagte Philipp Lahm: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass die Philipp Lahm-Stiftung mit dem Sepp-Herberger-Award ausgezeichnet wird. Der Preis ist für mich eine starke Motivation, meine Stiftungsarbeit auszubauen. Wir werden weiter Projekte umsetzen, die benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern, Gesundheitskompetenzen vermitteln oder Vereine in Deutschland stärken."

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom wurde die Verleihung erneut als TV-Format live ausgestrahlt und fand mit Unterstützung von Volkswagen zum zweiten Mal in der Autostadt in Wolfsburg statt. Achim Schaible, Vorsitzender der Geschäftsführung der Volkswagen Deutschland GmbH & Co, sagte: "Es ist beeindruckend und inspirierend zu sehen, wie die ausgezeichneten Projekte und Institutionen Menschen zusammenbringen, neue Perspektiven schaffen und das Ehrenamt nachhaltig stärken. Wir freuen uns, dass wir die Preisträger in Wolfsburg, im Herzen von Volkswagen, für ihre großartigen Leistungen prämieren dürfen."

Die Preisträger

Handicapfußball:

• DJK Sportfreunde Datteln 2018 (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

• SV Eichede von 1947 (Schleswig-Holsteinischer Fußballverband)

• FC Forstern (Bayerischer Fußball-Verband)

Resozialisierung:

• Bayer 04 Leverkusen (Fußball-Verband Mittelrhein)

• JVA Butzbach (Hessischer Fußball-Verband)

• SG Oftersheim (Badischer Fußballverband)

Schule und Verein:

• Kickers JuS 03 (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

• 1. FC Heidenheim 1846 (Württembergischer Fußballverband)

• VfL Bückeburg von 1912 (Niedersächsischer Fußballverband)

Sozialwerk/Horst-Eckel-Preis:

• VAR/Traditionsgemeinschaft des Fußballsports Berlin (Berliner Fußball-Verband)

Fußball-Stiftung:

• Philipp Lahm-Stiftung