Paderborns U 19-Trainer Ihsan Kalkan: "Erfahrungen extrem wertvoll"

Die U 19 des SC Paderborn 07 steht nach dem 5:1 beim VfL Wolfsburg im Viertelfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Dort empfängt das Team von Trainer Ihsan Kalkan (37) am Sonntag (ab 12 Uhr) den VfL Bochum. Im DFB.de-Interview spricht der frühere Innenverteidiger mit Mitarbeiter Peter Haidinger über den Austausch mit Cheftrainer Ralf Kettemann und die Weiterentwicklung des Teams.

DFB.de: Am Sonntag steigt vor eigenem Publikum das Viertelfinale gegen den VfL Bochum. Welchen Stellenwert hat dieses Duell, Herr Kalkan?

Ihsan Kalkan: Vor einem Jahr hatten wir den Einzug in die K.o.-Runde verpasst. Deshalb ist es für uns schon etwas Besonders, das wir jetzt unter den besten acht Mannschaften in Deutschland vertreten sind. Ein möglicher Einzug in das Halbfinale wäre großartig.

DFB.de: Der VfL Bochum belegte in seiner Gruppe in der Hauptrunde der Liga A den zweiten Tabellenplatz, gewann sein Achtelfinale 3:2 gegen Hannover 96. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Kalkan: Die Bochumer haben neben ihrer individuellen Qualität auch eine sehr gute mannschaftliche Geschlossenheit. Der VfL kommt stark über die Mentalität und Intensität gegen den Ball. Sie bringen sehr viel Wucht mit. Im Offensivbereich hat der VfL mit Amos Gerth, Luis Pick und Alessandro Crimaldi außergewöhnlich gute Spieler für den U 19-Bereich. Insgesamt haben wir eine sehr harte Nuss zu knacken.

DFB.de: Worauf wird es in erster Linie ankommen, um sich durchsetzen zu können?

Kalkan: Wir müssen im eigenen Ballbesitz Lösungen auf das hohe Pressing finden. Je häufiger wir es schaffen, das zu unterbinden, umso mehr Spielanteile werden wir bekommen. Nach vorne verfügen wir über genügend Qualität, haben eine spielstarke Mannschaft.

DFB.de: Das Viertelfinale wird in der Home Deluxe Arena, der Spielstätte der Profis, stattfinden. Wie groß schätzen Sie den zusätzlichen Motivationsschub ein?

Kalkan: Spieler wie Pedro Restrepo, Jan Peters, Lasse Eickel oder Noah Ringbeck haben bereits in der Regionalliga West mit der U 21 mehrfach im großen Stadion gespielt. Dennoch wird die Partie auch für sie ein Highlight sein, für die anderen Spieler ohnehin.

DFB.de: Bei einem Weiterkommen hätte Ihr Team in der nächsten Runde erneut Heimrecht. Sorgt das noch für einen weiteren Anreiz?

Kalkan: Das kann vielleicht ein Faktor sein. Ich glaube aber nicht, dass die Spieler daran denken, sondern den Fokus komplett auf die Partie gegen den VfL Bochum legen.

DFB.de: Im Achtelfinale behielt der SCP07 beim VfL Wolfsburg deutlich 5:1 die Oberhand. Was war der Schlüssel für den Erfolg?

Kalkan: Wir sind beim VfL Wolfsburg, der seine Hauptrundengruppe gewonnen hatte, als klarer Underdog in das Spiel gegangen. Ich musste meine Mannschaft daher überhaupt nicht kitzeln, weil die Jungs hochmotiviert waren. Wir haben uns vom Ausgleichstreffer nicht schocken lassen, sind sofort wieder in Führung gegangen. Das Ergebnis ist vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen, spricht aber für die offensive Qualität unserer Mannschaft.

DFB.de: Sie sind seit sechs Jahren für den SC Paderborn 07 tätig. Was zeichnet das Team in dieser Spielzeit ganz besonders aus?

Kalkan: Die mannschaftliche Geschlossenheit ist ein Faustpfand. Die meisten Spieler standen schon am Ende der zurückliegenden Saison mit der damaligen U 17 im Viertelfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft, kennen sich deshalb sehr gut und sind eingespielt. Der Siegeswille innerhalb des Teams ist herausragend.

DFB.de: Im Viertelfinale stehen mit der TSG Hoffenheim, dem 1. FSV Mainz 05 und Ihrer Mannschaft gleich drei Teams, die in der Gruppenphase gegeneinander gespielt hatten. Was sagt das über den Weg aus, den Ihr Team gehen musste?

Kalkan: Auch der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Nürnberg, die ebenfalls bei uns in der Gruppe waren, stellen gute Nachwuchsteams. Wir hätten mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Mainz 05 noch Zweiter werden können, haben am Ende den vierten Tabellenplatz belegt. Auch das ist ein Beleg dafür, wie stark und ausgeglichen unsere Gruppe war, dass wir gute Gegner hatten und wir gut auf die Endrunde vorbereitet sind.

DFB.de: Wie wertvoll ist die Teilnahme an der K.o.-Runde für die Nachwuchsförderung?

Kalkan: Die mentale Herausforderung ist in diesen K.o.-Spielen wesentlich anspruchsvoller. Man trifft auf die besten Mannschaften in Deutschland. Die Jungs werden auf einem sehr hohen Level gefordert. Die Erfahrungen, die wir in diesen Spielen unabhängig von den Ergebnissen sammeln, sind extrem wertvoll.

DFB.de: Gibt es für Sie einen Favoriten auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft?

Kalkan: Grundsätzlich traue ich jeder Mannschaft, die noch im Wettbewerb ist, den Gewinn des Titels zu. Vor allem die TSG Hoffenheim, die wir bei uns in der Gruppe hatten, und Titelverteidiger 1. FC Köln, die defensiv sehr stark sind und bislang eine phantastische Saison gespielt haben, verfügen über extrem gute Nachwuchsteams.

DFB.de: Was muss ein junger Spieler mitbringen, um es bis ganz nach oben zu schaffen?

Kalkan: Kontinuierliche Lern- und Anpassungsfähigkeit sind wichtig. Talent alleine reicht nicht. Beim Übergang in den Herrenbereich muss ein junger Spieler erst einmal seinen Platz finden und einen gewissen Grad an Leidensfähigkeit mitbringen. Talente wie Said El Mala oder Mesut Özil, die unmittelbar den Sprung von der Jugend- in den Profikader geschafft haben, sind absolute Ausnahmefälle.

DFB.de: Wie läuft der Austausch mit Cheftrainer Ralf Kettemann, der früher viele Jahre im Nachwuchsbereich gearbeitet hatte und jetzt mit den Profis um die Rückkehr in die Bundesliga kämpft?

Kalkan: Der gesamte Verein legt großen Wert auf einen intensiven Austausch und eine gute Zusammenarbeit. Wir wollen unsere NLZ-Spieler möglichst bei uns im Profibereich unterbringen. Der Ausstauch mit Ralf Kettemann könnte nicht besser sein. Jan Peters, Pedro Restrepo, Lasse Eickel und Noah Ringbeck durften schon bei den Profis mittrainieren.

DFB.de: Der SC Paderborn 07 stand noch nie in einem Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Was trauen Sie Ihrem Team noch zu?

Kalkan: Wir haben in dieser Spielzeit bereits bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner einen Plan haben. Bei aller Demut: Wir glauben an uns, haben eine gute Mannschaft und Qualitäten, um für weitere Überraschungen zu sorgen. Warum sollen wir nicht vom Finale träumen?