Ouedraogo: "Es war eine Emotionsexplosion"

Vier Tage dauert es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (ab 19 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in Houston gegen Curacao in die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko startet. Mittelfeldspieler und WM-Debütant Assan Ouedraogo und Außenverteidiger David Raum haben auf der Pressekonferenz im DFB-Basecamp in Winston-Salem über die Vorfreude, ihre Hoffnungen und Erwartungen gesprochen.

Assan Ouedraogo über...

... den Anruf vom Bundestrainer: Ich lag tatsächlich auf der Liege und habe mit meinen Jungs gechillt, dann kam der Anruf und es war direkt von Null auf 180. Ich bin um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört. Ich habe mich unfassbar gefreut und er hat mich gefragt, ob ich betrunken bin. (lacht) Mein erster Anruf ging an meine Mutter, die ging nicht ran, dann an meinen Vater, das klappte auch nicht. Der erste Anruf war dann meine große Schwester. Ich habe mich riesig gefreut, denn es ist eine unfassbare Ehre. Es war eine Emotionsexplosion, meine Schwester hat es mir am Anfang gar nicht geglaubt.

... seine Spielweise: Ich würde mich als unberechenbar beschreiben, ein bisschen von allem irgendwie. Ich mache viel Freestyle und denke wenig darüber nach. Wenn ich eine besondere Qualität nennen könnte, würde ich Dribblings sagen. Wo ich in den Spielen spiele, ist mir eigentlich egal, ich bin da flexibel.

... sein letztes Jahr: Ich würde sagen, trotz der Verletzung war es die beste Saison meines Lebens. Das Jahr hat sehr gut angefangen, ich habe sehr viel gespielt mit dem Höhepunkt im November bei der Nationalmannschaft dabei sein zu dürfen. Die Verletzung direkt im ersten Spiel danach war hart, aber die erneute Verletzung im ersten Spiel nach dem Comeback war noch härter. Ich bin dann acht, neun Wochen noch mal gut in den Rhythmus gekommen. Es war ein turbulentes Jahr, aber da ich jetzt hier bin, ist es das beste Jahr meines Lebens.

... seine Ankunft im Basecamp: Bis das Team kam, war es auf dem Riesengelände schon sehr langweilig. Umso mehr habe ich mich gefreut, als die Mannschaft angekommen ist, viele bekannte Gesichter wiederzusehen.

... den Traum vom WM-Titel: Die Titel mit der U 17 waren schon cool, aber das kann man gar nicht vergleichen. Das ist das gleiche mal 15, das wäre das Krasseste, was man holen kann. Die Champions League ist auch ganz cool, aber der WM-Titel ist schon das Maximum.

David Raum über...

... Ouedraogos Nachnominierung: Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe ihm direkt geschrieben. Die Antwort war gefühlt nach fünf Sekunden da. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Qualität helfen wird, auf und neben dem Platz.

... die Ziele der Mannschaft: Ich bin schon ein paar Jahre dabei, es ist meine zweite WM. Wenn ich mir den Kader anschaue mit den Einzelspielern und der Gruppendynamik, die im Entstehen ist, stimmt die Mischung. Julian Nagelsmann hat sehr viel wert auf die Gruppendynamik gelegt, das ist mir auch neben dem Platz sehr wichtig. Ich glaube mit dem Kader und dem gesamten Staff sind die Vorzeichen sehr gut, dass wir im Turnier sehr weit kommen können. Man bestreitet so ein Turnier nicht, um Dritter zu werden.

... den Konkurrenzkampf auf seiner Position: Nene (Nathaniel Brown, Anm.d.Red.) macht es sehr gut, aber zuallererst sind wir zwei unterschiedliche Spielertypen. Er spielt eine sehr offensive Rolle und macht das herausragend. Er hat sich reingefightet. Ich habe am Ende der Saison ein wenig kämpfen müssen, habe auch ein bisschen körperliche Probleme gehabt. Ich komme aber immer besser in Fahrt. Das Turnier ist lang, ich weiß meine Rolle zu akzeptieren. Wenn ich reinkomme, gebe ich alles. Wir sind auf der Position top besetzt, der Trainer hat es schwer, aber so sollte es sein. Ich weiß, wie ich dem Team helfen kann.

... Kai Havertz: Kai war schon immer ein sehr wichtiger Spieler, er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben. Er hat in jungen Jahren konstant gute Leistungen gegezeigt, zuletzt ein wenig mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Er hat in der Nationalmannschaft eine richtig gute Quote. Er ist in einer Topverfassung und geht immer wieder voran, nicht nur mit der Leistung auf dem Platz, sondern auch daneben.

... den Bundestrainer: Ich erlebe ihn als ehrgeizig, wie immer. Er hat Bock auf Training, Bock, mit uns zu arbeiten. Er ist immer im Austausch mit uns Spielern. Er versucht, das Team auf und neben dem Platz zu leiten. Er will das so angehen, dass wir das Ding gewinnen und will immer das Maximum aus uns rausholen. Das gefällt mir.