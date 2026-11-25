Kinder brauchen Schutz, Frauen brauchen Sicherheit: Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am heutigen 25. November macht die Stiftung der Nationalmannschaft auf die Folgen häuslicher Gewalt aufmerksam und setzt ihre Unterstützung für die Frauenhauskoordinierung e.V. fort.

Der weltweit begangene Orange Day rückt jedes Jahr geschlechtsspezifische Gewalt in den Fokus. Er erinnert daran, dass häusliche Gewalt nicht nur Frauen betrifft, sondern immer auch die Kinder, die diese miterleben und deren seelische Folgen oft lange mittragen. Frauen, die mit ihren Kindern vor Gewalt fliehen, stehen häufig vor existenziellen Herausforderungen. Oft fehlen finanzielle Mittel für die nötigsten Anschaffungen oder rechtliche Unterstützung. Gleichzeitig suchen jedes Jahr Tausende Kinder gemeinsam mit ihren Müttern Zuflucht in Frauenhäusern. Sie sind dabei nicht bloß Zeuginnen und Zeugen von Gewalt, sondern unmittelbar von deren Auswirkungen betroffen.

Nothilfefonds und Kinderprojekte

Um hier nachhaltig zu helfen, unterstützt die Stiftung der Nationalmannschaft die Frauenhauskoordinierung e.V. auch in diesem Jahr wieder. Der Fokus liegt erneut auf zwei eng miteinander verbundenen Bereichen: Zum einen fließt die Unterstützung in den Nothilfefonds der Frauenhauskoordinierung e.V., der in akuten Einzelfällen schnell und unbürokratisch helfen kann. Zum anderen werden spezielle Projekte für Kinder in Frauenhäusern gefördert, die geschützte Räume schaffen, eine positive Entwicklung fördern und dabei helfen, belastende Erfahrungen zu verarbeiten.

Wie viel diese Angebote im Alltag bewirken, zeigt die bewegende Rückmeldung einer Mutter aus einem der geförderten Projekte: "Meine Tochter ist selbstbewusster und ausgeglichener geworden. Ich sehe, wie sie wächst und stärker wird - das gibt mir Hoffnung und Zuversicht", berichtet Frau B.* über die positive Veränderung bei ihrem Kind.

"Gewalt gegen Frauen darf nicht unsichtbar bleiben"

Warum dieses Signal gerade rund um den Aktionstag so entscheidend ist, unterstreicht auch Franziska Wülle, Pressesprecherin der deutschen Männer-Nationalmannschaft und Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft: "Gewalt gegen Frauen und ihre Folgen dürfen nicht unsichtbar bleiben. Besonders Kinder brauchen sichere Orte und verlässliche Unterstützung, um Erlebtes verarbeiten zu können. Deshalb ist es uns wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und Initiativen zu unterstützen, die Frauen und Kindern Schutz und Perspektiven bieten."

Frauenhäuser leisten dabei jeden Tag unverzichtbare Arbeit, indem sie Betroffenen Schutz, Stabilität und neue Lebensperspektiven ermöglichen. Die erneute Förderung der Frauenhauskoordinierung e.V. trägt dazu bei, dass Frauen und Kinder in schwierigen Situationen genau die Hilfe erhalten, die sie dringend benötigen.

*Aus Gründen des Schutzes und der Sicherheit wurden Name und persönliche Angaben anonymisiert. Frauen, die vor Gewalt fliehen, müssen häufig in anderen Städten Schutz suchen. Um Bewohnerinnen und ihre Kinder vor weiteren Gefährdungen zu schützen, sind die Standorte vieler Frauenhäuser und die Aufenthaltsorte der Betroffenen nicht öffentlich zugänglich.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet Betroffenen sowie Menschen aus ihrem Umfeld unter der Nummer 116 016 und online unter hilfetelefon.de kostenlos, anonym und rund um die Uhr Unterstützung in 17 Sprachen. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es auf www.gewalt-stoppen.org.