Die Stiftung der Nationalmannschaft hat am vergangenen Wochenende die Weichen für das Jahr 2027 gestellt. Bei der Sitzung des Stiftungsrates in Herzogenaurach wurden die Nationalspieler Philipp Treu und Jonas Urbig sowie Trainer-Berater Marc Kosicke in den Stiftungsrat berufen. Zudem wurden die zentralen Fördermaßnahmen und Projektpartnerschaften für das kommende Jahr beschlossen.

Die Stiftung wird dabei rund eine Million Euro für ihr satzungsgemäßes Wirken aufwenden. Auf diese Weise werden auch künftig Projekte und Initiativen in den Bereichen mildtätige Zwecke, bürgerschaftliches Engagement, Bildung, Jugend- und Altenhilfe, Förderung des Sports sowie Umwelt- und Naturschutz unterstützt und realisiert. So kommen beim bereits dritten Berlin-Forum im Mai 2027 erneut junge, ehrenamtlich engagierte Menschen in der Bundeshauptstadt zu einem mehrtägigen Programm zusammen.

Neue Mitglieder im Stiftungsrat

Der Stiftungsrat, der satzungsgemäß über die Belange der Stiftung entscheidet, wurde personell erweitert. Künftig bringen die Nationalspieler Philipp Treu, Jonas Urbig sowie Trainer-Berater Marc Kosicke ihre Perspektiven und Erfahrungen in das Gremium ein. Gemeinsam mit den neun weiteren Mitgliedern begleiten sie die strategische Ausrichtung der Stiftung, die Auswahl förderwürdiger Projekte sowie die Ausgestaltung eigener Programme. Geleitet wird der Stiftungsrat durch Mannschaftskapitän Joshua Kimmich: "Mit unserer Stiftung möchten wir ehrenamtliches Engagement fördern und vor allem Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht. Ich freue mich sehr, dass Jonas, Pippo und Marc ab jetzt als neue Mitglieder im Stiftungsrat dabei sind. Wir haben zusammen auch für das nächste Jahr wieder tolle Projekte und Initiativen gefunden, für die wir uns als Mannschaft einsetzen." Die weiteren Mitglieder des Stiftungsrates sind Co-Kapitän Kai Havertz, Robin Gosens, Teamarzt Dr. Jochen Hahne, Pressesprecherin Franziska Wülle, Teammanager Markus Löw, Sportdirektor Rudi Völler, DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald sowie Tobias Wrzesinski, der Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger.