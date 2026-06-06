Olympiasiegerinnen von 2016 treffen sich in Köln

Auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes haben sich die Olympiasiegerinnen von 2016 am Freitag in Köln getroffen. Im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels der Frauen-Nationalmannschaft gegen Norwegen kam es zu einem lockeren Austausch, bei dem viele gemeinsame Erinnerungen, aber auch Informationen zu aktuellen Themen geteilt wurden.

So informierten DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich und der Geschäftsführer der EURO GmbH Jürgen Eißmann über die WEURO 2029 und Möglichkeiten, wie sich die Spielerinnen einbringen können.

Melanie Leupolz, die ihrerseits im Aufgebot der Olympiasiegerinnen stand, stellte ihre Rolle beim DFB als Koordinatorin für Female Player Care & Development vor und erläuterte welche Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten für Spielerinnen diese beinhaltet. Vor dem Anpfiff wurden Team und Trainerinnen dann noch vor großer Kulisse am Spielfeldrand gewürdigt.

Erste Goldmedaille

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft sicherte sich mit ihrer Cheftrainerin Silvia Neid bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 nach einem 2:1-Sieg gegen Schweden erstmals in ihrer Geschichte die Goldmedaille.

Zum olympischen Aufgebot zählten: Almuth Schult, Laura Benkarth, Lisa Weiß, Saskia Bartusiak, Kathrin Hendrich, Josephine Henning, Tabea Kemme, Annike Krahn, Leonie Maier, Babett Peter, Melanie Behringer, Sara Däbritz, Lena Goeßling, Svenja Huth, Isabel Kerschowski, Simone Laudehr, Melanie Leupolz, Lina Magull, Dzsenifer Marozsan, Mandy Islacker, Anja Mittag und Alexandra Popp.