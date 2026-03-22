Niendorf, Staaken und Plauen sind Futsal-Juniorenmeister 2026

Der Niendorfer TSV, der SC Staaken und der VFC Plauen haben sich zu den Deutschen Futsal-Juniorenmeistern 2026 gekrönt. Die Niendorfer triumphierten in der Sportschule Wedau in Duisburg im Finale der A-Junioren nach Sechsmeterschießen mit 7:6 gegen den MTV Ramelsloh, Staaken gewann das Endspiel der B-Junioren 3:0 gegen Germania Wiesbaden und Plauen entschied den Titelkampf der C-Junioren mit einem 1:0 gegen Viktoria Köln.

Nach der frühen Führung für Niendorf durch Jamiel Nicklizo William drehte Ramelsloh die Partie. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit rettete erneut Jamiel Nicklizo William sein Team in die Verlängerung, die torlos verlief. Im Sechsmeterschießen zeigte Niendorf keine Nerven und sicherte sich den Meistertitel.

VFC Plauen mit makellosen Turnierverlauf

Bei den B-Junioren jubelte der SC Staaken. Im Finale gegen Germania Wiesbaden trafen Luis Mombree, Yunus Dagtekin und Lennox Lautenschläger und sorgten für einen souveränen 3:0-Sieg. In der Vorrunde musste sich der SC Staaken noch dem SV Eichede geschlagen geben, sicherte sich aber durch einen 3:1-Erfolg gegen Heimstetten den Halbfinaleinzug, wo das Team die B-Junioren des SC Fortuna Köln mit 2:1 schlug.

Der VFC Plauen ist nach einem makellosen Turnierverlauf Deutscher Futsal-Meister der C-Junioren. Im Finale gegen Viktoria Köln setzte sich das Team mit 1:0 durch. Spieler des Spiels war Karl Popp, der in der 6. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und Plauen nach zwei überzeugenden Turniertagen zur Meisterschaft führte. In der Vorrunde hatte sich Plauen gegen den FV Ravensburg (3:2) und bereits gegen Viktoria Köln (3:1) durchgesetzt. Im Halbfinale triumphierte das Team zudem mit 4:2 gegen den Hombrucher SV.