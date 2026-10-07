Neuer Kurs für sportliche Leitungen von Leistungszentren startet

Der DFB und die Bundesliga starten ein neues Fortbildungsangebot für sportliche Leitungen von Leistungszentren. Der Kurs ist der erste, der gezielt auf die vielfältigen Anforderungen dieser Schlüsselposition ausgerichtet ist. Sportliche Leitungen prägen die Entwicklung ihrer Leistungszentren wesentlich, von der Ausrichtung der Ausbildung bis zur Führung von Mitarbeitenden und Teams.

"Mit unseren Lehrgängen 'Management im Leistungszentrum' und dem nun startenden Kurs für aktive sportliche Leitungen, bilden wir die Führungskräfte der Leistungszentren gezielt weiter. Diese Angebote sind wichtige Bausteine auf unserem gemeinsamen Weg mit der Bundesliga, um die Nachwuchsarbeit und Talententwicklung in Deutschland langfristig zu stärken", sagt DFB-Sportgeschäftsführer Andreas Rettig.

DFB und Bundesliga bauen gemeinschaftliches Angebot aus

Der Kurs hat Pilotcharakter, sowohl mit Blick auf die Zielgruppe als auch auf das Format. Vier kompakte Präsenzmodule werden mit einer begleitenden Reflexionsphase im eigenen Klub verbunden. Im Mittelpunkt stehen die Themen Führung, die Rolle als sportliche Leitung und das Ausbildungskonzept. Zwischen den Modulen werden weitere Inhalte in Online-Angeboten besprochen und vertieft. Am ersten Durchgang nehmen 18 Teilnehmer*innen teil: sechs aus der Bundesliga, drei aus der 2. Bundesliga, drei aus weiblichen Leistungszentren sowie sechs aus Klubs unterhalb der 2. Bundesliga.

Benjamin Schmedes, Sportdirektor der Bundesliga und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: "Sportliche Leitungen sind eine Schlüsselposition für die Qualität und Entwicklung unserer Leistungszentren. Sie prägen den methodischen und inhaltlichen roten Faden der Ausbildung, steuern die Entwicklung unserer Spielerinnen und Spieler, führen die sportlichen Teams und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass sich junge Talente bestmöglich entwickeln können. Mit unserem Zertifikatskurs wollen wir die Personen in dieser wichtigen und verantwortungsvollen Funktion stärken und die Leistungszentren auf ihrem weiteren Weg unterstützen."

Das erste Modul beginnt am 5. Oktober. Bei einem Kaminabend wird Roger Bongaerts, Senior Head Educator für Academy Directors beim niederländischen Fußballverband KNVB, zu Gast sein. Bongaerts hat selbst ein Leistungszentrum geleitet und verantwortet beim KNVB einen vergleichbaren Kurs. Den Abschluss des Lehrgangs bildet das vierte Modul mit einer Reise zu einem Leistungszentrum im Ausland.

Die Teilnehmer*innen:

Dmitri Abazadze (SV 07 Elversberg), Janek Albrecht (SC Freiburg), Thomas Christ (SV Stuttgarter Kickers), Marc Dommer (SV Werder Bremen), Tobias Donath (Hallescher FC), Marius Feder (VfL Wolfsburg), Marvin Hahn (RasenBallsport Leipzig), Fabian Hellberg (Hannover 96), Jannik Kovar (Hamburger Sport-Verein e.V.), Raoul Leuchter (1. FC Köln), Niklas Martin (1.FC Kaiserslautern), Florian Matk (Chemnitzer FC), Ailien Poese (1.FC Union Berlin), Mirko Schweikhard (1.FSV Mainz 05), Karsten Specht (1. FC Saarbrücken) Maximilian Straub (FC Bayern München), Wilfried Tönneßen (Rot-Weiss Essen), Tom Welz (Fortuna Düsseldorf)