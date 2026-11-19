Knapp 60 Absolvent*innen des gemeinsamen DFB-/Bundesliga-Lehrgangs "Management im Profifußball" kamen in Berlin zum vierten Alumnitreffen zusammen. Auf dem Medienschiff Pioneer Two standen Kommunikation, Wirkung und Auftreten im Mittelpunkt. Am Abend erlebte die Gruppe das furiose Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden im Olympiastadion.

Die Bildungsprogramme von DFB und Bundesliga bereiten Führungskräfte auf unterschiedliche Aufgaben im Profifußball vor. Das Diplom "Management im Profifußball" (MiP) gibt es seit 2020 und richtet sich an Sportdirektor*innen und sportliche Leitungen. Im Januar 2027 beginnt die Bewerbungsphase für den nächsten Lehrgang.

Wie gelingt Führung in komplexen Fußballorganisationen? Wie verbinden Verantwortliche sportliche Entscheidungen mit klarer Kommunikation? Und welchen Wert hat ein belastbares Netzwerk über den eigenen Klub hinaus?

Diese Fragen prägten das Alumnitreffen in Berlin. Mirko Dismer, Leiter Fußballentwicklung, und Bernd Baumbach, Leiter Bildung & Events, verantworten die Weiterbildungsan-gebote auf DFB-Seite. "Wir freuen uns, dass wieder 60 von potenziell 85 Alumni bei diesem Treffen dabei waren", sagt Baumbach. Dismer ergänzt: "Das bestätigt uns nicht nur darin, den gemeinsamen Weg mit der Bundesliga weiterzugehen, sondern spricht auch dafür, dass das Alumni-Netzwerk dieses Lehrgangs stark ist. Die Teilnehmenden sehen darin einen hohen Mehrwert. Wir möchten diesen Weg fortsetzen und das Netzwerk im nächsten Jahr um den sechsten Jahrgang erweitern."

Kommunikation als wichtiger Teil von Führung

Mit dem Treffen führten die Verantwortlichen Absolvent*innen verschiedener Jahrgänge zusammen. Darunter waren Persönlichkeiten aus Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und von internationalen Klubs. "Erfolgreiche Führung setzt heute neben fachlicher Expertise auch eine klare und überzeugende Kommunika-tion voraus. Das Alumnitreffen hat erneut gezeigt, wie wertvoll der Austausch zu diesen Themen über Klubgrenzen hinweg ist", sagt Benjamin Schmedes, Sportdirektor der Bundesliga.

"Es fühlt sich an wie ein Klassentreffen", erzählt Katharina Kiel. "Es ist total hilfreich, sich über Entwicklungen im Fußball austauschen zu können. Mir persönlich hat es extrem geholfen, durch den Lehrgang Aufgabengebiete und Rollen im Fußball zu schärfen," so die Direktorin für Frauenfußball von Eintracht Frankfurt weiter. "Ich freue mich immer, wenn die Einladung zum Alumnitreffen kommt", sagt Christian Gentner. Der Sportdirektor des VfB Stuttgart hatte 2020 am ersten MiP-Lehgang teilgenommen. "Es ist eine Gelegenheit, über das Alltägliche hinaus Erfahrungen auszutauschen. Wie jedes Mal, war es wieder ein gelungenes Netzwerktreffen."

Tagsüber arbeitete die Gruppe auf der Pioneer Two. Das Medienschiff bot den Rahmen für Impulse zu Kommunikation, Wirkung und Auftreten. So sprach mit Julius van de Laar ein internationaler Kampagnen- und Strategieberater, der unter anderem Barack Obama in den Wahlkämpfen 2008 und 2012 unterstützt hat. Aktuell berät er Parteien, Institutionen und Unternehmen zu strategischer Kommunikation und Storytelling. Ziel seiner Keynote war es, abzugleichen, inwiefern sich Elemente der politischen Kommunikation in die Füh-rungsrealität des Profifußballs übertragen lassen.

Bewerbungsphase startet im Januar 2027

Am Abend führte das Programm die Alumni zum Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande. Im Stadion bot sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, Gespräche vom Schiff fortzusetzen und das Spiel aus einer gemeinsamen Perspektive zu erleben. Ein runder Abschluss für ein gelungenes Alumnitreffen von DFB und Bundesliga. All jene, die künftig Teil der Alumni-Gruppe werden wollen, können sich hier von Januar bis März 2027 für die nächste Runde des MiP-Lehrgangs anmelden.