Auf das 5:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Montagabend im Olympiastadion folgte am Dienstag für den deutschen Fußball ein weiterer wichtiger Termin in Berlin. Die erste Sitzung des Nationalen Koordinierungsausschusses (NKA) zur UEFA Women's EURO 2029 stand an. Nach einem Auftaktgespräch zwischen Sport-Staatsminister Ronald Rauhe, Nadine Keßler, UEFA-Direktorin Frauenfußball, sowie DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask trafen sich die staatlichen und nichtstaatlichen Akteure und die für Frauen- und Mädchenfußball zuständige DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich im Bundeskanzleramt zu einem ersten Austausch. Die Vorbereitung auf die UEFA Women's EURO 2029 in Deutschland ist damit offiziell gestartet.

Ronald Rauhe sagt: "Die Women's EURO 2029 ist ein nationales Gesamtprojekt von besonderer Strahlkraft. Sie bietet uns die Chance, Gleichstellung, Teilhabe und das Ehrenamt nachhaltig zu stärken und Deutschland als exzellenten Gastgeber internationaler Sportgroßveranstaltungen zu präsentieren. Gerade auch mit Blick auf unsere angestrebte Olympia-Bewerbung wollen wir zeigen, wie Sport Menschen verbindet und Zukunftsstandards setzt."

Die UEFA wird die Gesamtorganisation des Turniers steuern, während die DFB EURO GmbH als nationale Organisationsstruktur die Vorbereitung in Deutschland koordiniert. Bund, Länder, Kommunen, Sicherheitsbehörden, Austragungsorte und weitere Beteiligte arbeiten dabei eng mit den Akteuren des Fußballs zusammen. Im Bundeskanzleramt wird zum 1. Januar 2027 eine eigene Projektgruppe für die EURO 2029 eingerichtet.

"2029 unsere ganz eigene Geschichte schreiben"

Heike Ullrich sagt: "Für 2029 gilt von Tag eins an eine neue Perspektive: Wir wollen nicht nur ein fantastisches Turnier mit vollen und sicheren Stadien ausrichten, sondern von heute an nachhaltige Spuren an der Basis hinterlassen. Es geht um bessere Zugänge zum Sport, die Modernisierung von Sportstätten und die langfristige Bindung von jungen Menschen an das Ehrenamt in unseren Vereinen. Wir wollen 2029 unsere ganz eigene Geschichte schreiben."

Ziel des Fußballs ist es, die Dimension des Turniers weiterzuentwickeln und mehr als eine Million Tickets für die 31 Begegnungen zu verkaufen. Zugleich soll die EURO 2029 nachhaltige Impulse über das Turnier hinaussetzen - etwa durch Investitionen in bestehende Breitensportanlagen und Bolzplätze, die Stärkung des Ehrenamts sowie gezielte Maßnahmen zur Gewinnung und Qualifizierung von Trainerinnen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Sicherheit und Inklusion. Die Beteiligten wollen ein friedliches, familienfreundliches Stadionerlebnis schaffen und zugleich möglichen Sicherheitsrisiken umfassend begegnen. Barrierefreiheit soll entlang der gesamten Reisekette von der Ticketbuchung über An- und Abreise bis zum Stadionbesuch gewährleistet werden.

"Ticketkontingent von über einer Million Fans" angepeilt

Nadine Keßler sagt: "Die UEFA Frauen-Europameisterschaft gehört längst ohne Wenn und Aber zu den größten Sportereignissen der Welt. Für Deutschland 2029 planen wir noch einmal in einer ganz anderen Dimension: Wir peilen ein Ticketkontingent von über einer Million Fans an und wollen dem Frauenfußball dieselbe Bühne bauen wie den Männern. Unser Versprechen ist, dass wir gemeinsam alles dafür tun werden, jedes Mädchen zu erreichen, das die nächste Alexandra Popp werden möchte."



Das Turnier mit 16 Nationen, 31 Spielen und acht Austragungsorten findet im Sommer 2029 statt. Die endgültige Bestätigung des Turnier-Zeitraums durch das UEFA-Exekutivkomitee wird Ende 2027 erwartet.