Neuendorf-Statement zu erneuter Infantino-Kandidatur

Im Rahmen des FIFA-Kongresses in Vancouver hat Gianni Infantino seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit als FIFA-Präsident verkündet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußert sich wie folgt dazu:

"Die Bewerbung von Gianni Infantino um eine weitere Amtszeit als FIFA-Präsident kommt nicht überraschend. Dieses Amt ist mit einer großen Verantwortung verbunden. Die Bewertung einer Kandidatur ist nicht meine alleinige Entscheidung, sondern obliegt unseren Gremien. Daher werden wir uns innerhalb des DFB und gemeinsam mit der DFL mit der Kandidatur beschäftigen und nach dem Ende der Bewerbungsfrist eine Entscheidung treffen."