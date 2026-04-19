Neuendorf gratuliert dem FC Bayern zur Meisterschaft: "Beeindruckende Konstanz und Dominanz"

Der FC Bayern München hat sich durch den 4:2-Heimsieg über den VfB Stuttgart vorzeitig die Deutsche Meisterschaft in der Bundesligasaison 2025/2026 gesichert und feiert damit den 35. Meistertitel der Klubgeschichte. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler gratulieren auf DFB.de dem Rekordmeister zum Titel.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Gratulation an den FC Bayern München - an die Mannschaft, ihre Fans und den gesamten Verein mit Präsident Herbert Hainer an der Spitze - zum vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dieser Titel ist Ausdruck einer über die gesamte Saison hinweg beeindruckenden Konstanz und Dominanz: Die Bayern haben vom ersten Spieltag an die Tabelle angeführt. Das Auftreten der Mannschaft - auf und neben dem Platz - war abermals beste Werbung für die Bundesliga. Die Bayern haben vor allem mit ihrer Offensive begeistert und ihren eigenen mehr als ein halbes Jahrhundert bestehenden Torrekord übertroffen. Darüber hinaus vertritt der FC Bayern den deutschen Fußball auch international auf herausragende Weise. Das hilft unserem Sport ganz ungemein - im ganzen Land."

Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München! Vincent Kompany ist es in beeindruckender Weise gelungen, eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat. Mehr als 100 Tore in einer Saison sind eine außergewöhnliche Marke. Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor. Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler: "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur Meisterschaft und zu einer wunderbaren Saison. Auch in der Champions League treten die Bayern bislang sehr überzeugend auf und machen Werbung für den deutschen Fußball. Als früherer Stürmer begeistert mich natürlich vor allem ihre Offensivpower. Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ich wünsche mir, dass unsere Nationalspieler vom FC Bayern ihren besonderen Teamspirit auch mit zur WM bringen."