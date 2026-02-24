Netto wird Ernährungspartner der Frauen-Nationalmannschaft

Netto Marken-Discount wird offizieller Ernährungspartner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Ziel der Partnerschaft ist es, die Bedeutung einer bewussten Ernährung im Leistungssport ebenso wie im Alltag stärker in den Fokus zu rücken. Mit der Ernährungs-Partnerschaft setzt Netto zudem bewusst ein Zeichen zur Unterstützung des Frauenfußballs in Deutschland.

"Mit Netto Marken‑Discount als Teil des EDEKA‑Verbunds gewinnen wir einen Partner, der unsere Frauen‑Nationalmannschaft mit großer Leidenschaft in den kommenden Jahren zur WM in Brasilien und dann auch zur WEURO 2029 in Deutschland begleiten wird", sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. "Durch die Präsenz in den Filialen und gemeinsame Aktionen wollen wir unsere Fans mitten im Alltag erreichen, das Thema Ernährung platzieren und die Begeisterung für unser Team noch spürbarer machen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Weg."

"Bewusstsein für ausgewogene Ernährung stärken"

Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount, erklärt: "Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für ausgewogene Ernährung im Profisport wie auch im aktiven Alltag weiter zu stärken. Dafür planen wir zahlreiche Maßnahmen auf unseren eigenen Kanälen und direkt in den Filialen. Durch unsere Präsenz bei Länderspielen schaffen wir hohe Sichtbarkeit und sprechen neue Zielgruppen an."

Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen Leistungsfähigkeit, Teamgeist und eine ausgewogene Ernährung als Grundlage sportlicher Erfolge. Ein besonderer Fokus der Partnerschaftskommunikation liegt auf dem direkten Austausch mit Fans: Bereits im Vorfeld des ersten gemeinsamen Länderspiels gegen Slowenien am 3. März (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Dresden sind Ticketaktionen geplant.

Netto engagiert sich seit vielen Jahren im Sportumfeld und setzt dabei auf langfristige Partnerschaften. Neben der Zusammenarbeit mit dem Olympia Team Deutschland, die seit 2016 besteht, und dem Hauptsponsoring des SSV Jahn Regensburg erweitert Netto sein Engagement nun um die Partnerschaft mit der deutschen Frauen‑Nationalmannschaft.