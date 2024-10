Nebe Sirak Domnic: "Wir wollen Gruppensieger werden"

Die U 17-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation bereits zwei Siege gegen Andorra und Belarus eingefahren. Nun steht am Dienstag (ab 11 Uhr) das entscheidende Spiel gegen Tschechien bevor. Im DFB.de-Interview spricht Nebe Sirak Domnic über die bisherigen Leistungen, den Zusammenhalt im Team und über sein persönliches Ritual vor den Spielen.

DFB.de: Ihr habt bereits zwei der drei bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gewonnen. Gegen Andorra mit 4:0 und Belarus mit 8:2. Die Begegnung gegen Tschechien steht bevor. Wie zufrieden bist Du mit der Leistung der Mannschaft und Deiner eigenen Performance in diesen beiden Spielen?

Nebe Sirak Domnic: Meiner Meinung nach haben wir als Mannschaft sehr gut performt und eine gute Leistung abgerufen. Wir haben in den beiden vergangenen Spielen zwei Siege eingefahren und das sollte auch das Ziel in der nächsten Begegnung gegen Tschechien sein. Ich persönlich bin mit meiner Leistung innerhalb der Partien auch zufrieden. Ich habe mein Bestes gegeben und hoffe, dass ich auch in dem Tschechien-Spiel der Mannschaft gut helfen kann.

DFB.de: Geben diese beiden Siege gegen Andorra und Belarus einen extra Motivationsschub für das letzte Qualifikationsspiel in dieser Maßnahme?

Domnic: Ja, ich glaube, dass wir durch die zwei Siege in den Begegnungen gegen Andorra und Belarus nicht nur wichtige Punkte eingefahren haben, sondern auch ein gutes Selbstvertrauen gewonnen haben. Das wird uns im Spiel gegen die starken Tschechen sehr helfen.

DFB.de: Wie würdest Du die Stimmung im Team derzeit beschreiben?

Domnic: Die Stimmung im Team ist sehr gut. Wir freuen uns alle auf das Spiel, da unser Ziel klar ist: Wir wollen Gruppensieger werden! Und dafür müssen wir gewinnen. Die Vorfreude und Motivation für das Spiel sind bei uns allen schon groß.

DFB.de: Was glaubst Du, wie essenziell wichtig ist der Teamgeist in der Mannschaft, um Spiele zu gewinnen?

Domnic: Teamgeist ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften in einer Mannschaft, insbesondere im Fußball, da es ein Mannschaftssport ist. Auf dem Spielfeld kann keiner sein eigenes Ding machen, sondern wir müssen alle gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Auch abseits des Platzes ist Zusammenarbeit sehr wichtig, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Deshalb halte ich Teamgeist für eine zentrale Komponente, die entscheidend für den Erfolg einer Mannschaft ist.

DFB.de: Habt Ihr den nächsten Gegner schon genauer analysiert? Was sind ihre Stärken, auf die Ihr besonders achten müsst?

Domnic: Tschechien ist ein sehr spielstarker Gegner, was bedeutet, dass wir weniger lange Bälle erwarten, sondern mehr flaches Passspiel. Das wird voraussichtlich eine Veränderung im Vergleich zu den beiden anderen Gegnern sein.

DFB.de: Wie bereitest Du dich mental auf das nächste Spiel vor? Gibt es besondere Rituale oder Routinen?

Domnic: Ich habe vor dem Spiel keine festgelegte Routine, die ich auf Papier niedergeschrieben habe, aber ich versuche immer, mich zu konzentrieren und zur Ruhe zu kommen. Ich nehme mir bewusst Zeit, um beispielsweise in Ruhe meine Schuhe zu binden, anstatt das hektisch zu erledigen. Oft bete ich auch vor dem Spiel, was mir sehr dabei hilft, mich zu fokussieren und mental vorzubereiten.

DFB.de: Wenn Du jetzt auf die Zeit zurückschaust. Neben den Spielen, Trainingseinheiten hattet Ihr auch mit Sicherheit Zeit für Euch. Was ist bisher Dein persönliches Highlight?

Domnic: Mein Highlight bei diesem Lehrgang war neben den beiden Siegen die freie Stunde, die wir nach dem Spiel gegen Andorra in der Stadt verbracht haben. Es war eine schöne Abwechslung, da wir in Kleingruppen unterwegs waren und abschalten konnten. Wir hatten viel Spaß, haben viel gelacht und die gemeinsame Zeit genossen – das war wirklich ein schöner Moment.