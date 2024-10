Kantersieg gegen Belarus: U 17 bereits weiter

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft steht vorzeitig in der zweiten EM-Qualifikationsrunde. Die DFB-Auswahl feierte auch beim 8:2 (2:1) gegen Belarus im hessischen Kelsterbach einen überzeugenden Sieg und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze der Gruppe 7 vorübergehend weiter aus. Nach einem 8:0 gegen Andorra zog jedoch am Nachmittag Tschechien in der Tabelle an der deutschen Mannschaft vorbei.

"Es war ein gutes Spiel von uns", sagt DFB-Trainer Marc Meister. "In der ersten Halbzeit haben wir zwar die Bälle noch nicht richtig verwertet. Nach einem Stotterstart nach der Pause haben wir es dann im zweiten Durchgang deutlich besser gemacht. Dazu haben auch die Spieler beigetragen, die von der Bank gekommen sind, das freut mich sehr. Am Ende war es auch ein in der Höhe verdienter Sieg."

DFB-Auswahl zieht im zweiten Durchgang davon

Ein verwandelter Elfmeter von Alexander Staff (15.) eröffnete den deutschen Torreigen in einer zunächst noch offenen Partie, denn Belarus kam in der 39. Minute durch Maxim Sakuta zum Ausgleich. Staff stellte quasi mit dem Halbzeitpfiff die deutsche Führung wieder her (45.). Nach der Pause erhöhte zunächst Lennart Karl auf 3:1 (49.), bevor Artur Zablotski erneut den Anschluss besorgte (56.). Mit dem postwendenden vierten deutschen Treffer durch Karl (57.) brachen dann aber alle Dämme und die DFB-Auswahl schoss sich durch David Creta (74.), Salvatore Mule (77.), Jeremiah Mensah (79.) und Moritz Göttlicher (89.) einen letztendlich deutlichen Vorsprung heraus.

Bereits den Auftakt gegen Andorra hatten die deutschen Junioren mit 4:0 klar für sich entschieden. Die dritte Partie der EM-Qualifikation steigt am Dienstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main gegen die Tschechische Republik.