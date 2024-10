Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft hat einen perfekten Start in die erste EM-Qualifikationsrunde hingelegt. Die DFB-Junioren von Trainer Marc Meister gewann auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main ihren ersten Auftritt mit 4:0 (1:0) gegen Andorra. Eintracht Frankfurts Alexander Staff sorgte für die frühe Führung (5.), Yunus Ünal von Hertha BSC sorgte kurz nach der Pause für die Vorentscheidung (47.). Bayerns Lennart Karl (70., Elfmeter) und Gladbachs Can Armando Güner (81.) trafen zum Endstand.

Die nächsten Gegner auf dem Weg zur U 17-Europameisterschaft in Albanien (19. Mai bis 1. Juni 2025) sind am Samstag (ab 11 Uhr) in Kelsterbach Belarus und am Dienstag (ab 11 Uhr) erneut auf dem DFB-Campus die Tschechische Republik. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die zweite EM-Qualirunde, die im Frühjahr 2025 stattfindet.

Erstes Pflichtspiel überhaupt für U 17-Spieler

Für die deutschen U 17-Junioren war es das erste Pflichtspiel überhaupt im Nationaltrikot. Von Nervosität konnte aber keine Rede sein. Schon in der fünften Minute erzielte Alexander Staff die Führung für die Gastgeber. Es war sein bereits viertes Tor im dritten Spiel für die U 17.

Deutschland dominierte die Partie, musste aber bis kurz nach der Halbzeitpause auf den zweiten Treffer des Tages warten. Yunus Ünal traf kurz nach Wiederanpfiff (47.) bei seiner U 17-Premiere zur Vorentscheidung. Lennart Karl erhöhte in der 70. Minute per Strafstoß, Can Armando Güner sorgte für den Endstand (81.).

Sollten sich die deutschen Junioren für die zweite EM-Qualifikationsrunde qualifizieren, müssten sie dort einer der sieben Gruppensieger werden, um sich das Ticket für die EM-Endrunde in Albanien zu sichern.