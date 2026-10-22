Nations-League-Rückspiel in Belgrad: Auch deutsche Fans von Zuschauerausschluss betroffen

Das Nations-League-Rückspiel der deutschen Nationalmannschaft am 13. November in Belgrad gegen Serbien (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hintergrund ist eine mittlerweile rechtskräftige Entscheidung der UEFA. Der europäische Fußballverband hatte den serbischen Verband wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens von Zuschauer*innen bei vorangegangenen Nations-League-Partien mit einem Zuschauerausschluss sowie einer Geldstrafe belegt.

Von dem Zuschauerausschluss sind auch die deutschen Gästefans betroffen. Das dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) üblicherweise zustehende Gästekontingent von fünf Prozent der Stadionkapazität kann daher nicht zur Verfügung gestellt werden.

Der DFB bedauert die damit verbundenen Folgen für die deutschen Fans ausdrücklich. Zahlreiche Anhänger*innen haben ihre Reisen nach Serbien bereits geplant und gebucht, um die Nationalmannschaft vor Ort zu unterstützen. Sie sind nun unverschuldet von dem Zuschauerausschluss betroffen. Der DFB hatte sich in den vergangenen Tagen in Gesprächen mit der UEFA und dem serbischen Fußballverband intensiv um eine Lösung im Interesse der deutschen Gästefans bemüht. Eine reguläre Zulassung deutscher Gästefans ist jedoch nicht möglich.

Klopp: "Tut mir wahnsinning leid"

Bundestrainer Jürgen Klopp erklärt dazu: "Unsere Fans nehmen unglaublich viel auf sich, um uns auch auswärts zu unterstützen. Viele haben ihre Reise nach Serbien längst gebucht und sich auf das Spiel gefreut. Dass sie jetzt unverschuldet nicht dabei sein können, tut mir für jeden Einzelnen wahnsinnig leid. Ihre Unterstützung ist für uns sehr wichtig und wir hätten unsere Fans natürlich sehr gerne auch in Belgrad an unserer Seite gehabt."

Der DFB hat die betroffenen Ticketbewerber*innen gesondert über die Auswirkungen auf ihre Ticketbestellungen informiert.