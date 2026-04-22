Nations-League-Heimspiele in Augsburg, München und Berlin

Die deutsche Nationalmannschaft der Männer trägt ihre Heimspiele in der UEFA Nations League im Anschluss an die Weltmeisterschaft im Sommer in Augsburg, München und Berlin aus. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG heute beschlossen.

Das erste Heimspiel nach der WM bestreitet das DFB‑Team am 27. September 2026 (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Augsburg gegen Griechenland. Die Nationalmannschaft spielte zuletzt vor zehn Jahren in Augsburg - im Benefizländerspiel gegen die Slowakei lief der heutige Kapitän Joshua Kimmich zum ersten Mal für Deutschland auf.

Am 1. Oktober 2026 (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) folgt das Heimspiel in der Münchner Arena gegen Serbien. In München spielte Deutschland zuletzt im Juni vergangenen Jahres im Rahmen des Final Four in der UEFA Nations League gegen Portugal.

Gegen die Niederlande in Berlin

Das letzte Heimspiel des WM-Jahres steigt dann am 16. November 2026 (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) im Olympiastadion Berlin gegen WM-Teilnehmer Niederlande. Das jüngste Länderspiel in Berlin fand im November 2023 gegen die Türkei statt.

Die neue Saison in der UEFA Nations League beginnt für die Nationalmannschaft mit dem Auswärtsspiel in den Niederlanden am 24. September 2026 (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Im vergangenen Jahr hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann das DFB-Team zum ersten Mal ins Final Four der besten vier Nationen dieses Wettbewerbs geführt.

Informationen über die Vorverkaufsstarts für diese Partien werden zu einem späteren Zeitpunkt auf DFB.de veröffentlicht. Fans können sich schon jetzt im DFB-Ticketshop für den Ticket-Newsletter anmelden, um rechtzeitig über den Verkaufsbeginn informiert zu werden.