Nations League: Das sind die Spieltermine der DFB-Frauen

Die Kontrahentinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der neuen Saison der UEFA Nations League sind seit vergangener Woche bekannt, nun steht auch der genaue Fahrplan fest. Heute sind die zeitgenauen Ansetzungen der Gruppenspiele veröffentlicht worden: Den Auftakt in der Gruppe 1 der Liga A macht am Freitag, 21. Februar 2025, das Auswärtsspiel gegen die Niederlande, bevor am Dienstag, 25. Februar, ein Heimspiel gegen Österreich ansteht.

Auch in der zweiten Maßnahme treten die DFB-Frauen erst auswärts und danach zuhause an - am Freitag, 4. April, sowie am Dienstag, 8. April, jeweils gegen Schottland. Die Entscheidung in der Gruppe fällt vermutlich am Freitag, 30. Mai, im Heimspiel gegen die Niederlande oder am Dienstag, 3. Juni, beim Gastspiel in Österreich. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Anschluss in einem neuen Modus in Hin- und Rückspielen zwischen dem 22. und 28. Oktober 2025 die Halbfinals aus. Finale und Spiel um den dritten Platz finden ebenfalls in Hin- und Rückspielen zwischen dem 26. November und 2. Dezember statt. Die Viertplatzierten steigen direkt in die Liga B ab, die Drittplatzierten spielen gegen die Zweitplatzierten der Liga B jeweils einen Platz in der Liga A aus.