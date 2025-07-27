Frauen-EURO 2025
Nach Elfmeterschießen: England triumphiert gegen Spanien und verteidigt EM-Titel
Der alte und neue Europameister der Frauen heißt England. Die Three Lionesses setzten sich im Finale der UEFA Women's EURO im mit 34.203 Besuchern ausverkauften St. Jakob-Park in Basel mit 3:1 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. Englands Torhüterin Hannah Hampton machte im Elfmeterschießen den Unterschied.
Die Neuauflage des WM-Finals von 2023 hatte von Anfang einiges an Tempo zu bieten, die erste Chance gehörte den Engländerinnen: Alessia Russo scheiterte aus halbrechter Position an Cata Coll, den Abpraller klärte Ona Batlle in höchster Not vor der einschussbereiten Lauren James (3.). Kurz darauf kam auch Spanien zu einer sehr guten Chance, die Hampton mit einer starken Parade gegen Olga Carmona vereitelte (9.). In der Folge waren die Spanierinnen besser im Spiel und belohnten sich in der 25. Minute mit dem Führungstreffer: Nach einer Kombination über die rechte Seite musste Mariona Caldentey im Anschluss an eine Flanke von Batlle nur noch einköpfen. Mit diesem 0:1 ging es in die Pause.
Russo gelingt der Ausgleich
Die zweite Halbzeit begann etwas ruhiger, Spanien blieb zunächst dominant und hatte weitere Abschlussmöglichkeiten. Fast aus dem Nichts kamen die Three Lionesses zurück ins Spiel: Eine Flanke von der linken Seite fand den Kopf von Russo, die den Ball gegen die Laufrichtung von Coll in die linke Ecke zum 1:1 versenkte. In der Folge wurde es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten: Chloe Kelly scheiterte an den Fingerspitzen von Coll (69.), auf der anderen Seite rettete Hampton gegen Claudia Pina (74.). In der regulären Spielzeit gelang keinem Team mehr der Lucky Punch, damit ging es in die Verlängerung.
In der Verlängerung spielte sich zunächst viel zwischen den Strafräumen ab. Erst kurz vor Ende der ersten 15 Minuten kam es zur nächsten Torannäherung, doch Salma Paralluelo verpasste die Hereingabe von Batlle um Haaresbreite (105.+2). Im Anschluss drückte Spanien auf das 2:1, kam aber nicht gefährlich zum Abschluss. Daher musste das Elfmeterschießen entscheiden.
Hampton wird zum Matchwinner
Und das begann gleich mit einer Kuriosität: Nach einer Doppelberührung musste Beth Mead ihren verwandelten Elfmeter wiederholen und scheiterte im zweiten Versuch an Coll. Nach zwei Treffern durch Patri Guijarro für Spanien und Alex Greenwood für England trumpfte Hampton auf und parierte gegen Caldentey und Aitana Bonmati. Nach weiteren Fehlschüssen von Lea Williamson auf englischer und Parralluelo auf spanischer Seite machte Kelly den Deckel drauf.
Kategorien: Frauen-EURO 2025, Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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