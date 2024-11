Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der UEFA Nations League 2025 in Gruppe 1 der Liga A auf die Niederlande, Österreich und Schottland. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon am heutigen Donnerstag.

"Es ist eine interessante Gruppe", so Bundestrainer Christian Wück. "Mit den Niederlanden, Österreich und Schottland erwarten uns drei unterschiedliche Gegner mit verschiedenen Spielsystemen und sich daraus ergebenden unterschiedlichen Herangehensweisen. Genau solche Begegnungen sind in Vorbereitung auf ein Turnier wertvoll. Sie werden uns dabei helfen, die Entwicklung der einzelnen Spielerinnen weiter voranzutreiben und auch unsere Spielidee bis hin zur Europameisterschaft im Sommer weiter zu festigen. Unser Ziel ist, uns mit diesen Partien bestmöglich auf die EM vorzubereiten und jedes Spiel möglichst erfolgreich für uns zu gestalten."

Die Gruppenspiele finden in drei Terminfenstern statt, der 1. und 2. Spieltag vom 19. bis 26. Februar 2025, Spieltag drei und vier vom 2. bis 8. April 2025 sowie der 5. und 6. Spieltag in der Zeit vom 28. Mai bis 3. Juni 2025. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen nun in einem neuen Modus in Hin- und Rückspielen zwischen dem 22. und 28. Oktober 2025 die Halbfinals aus. Endspiel und Spiel um den dritten Platz finden ebenfalls in Hin- und Rückspielen zwischen dem 26. November und 2. Dezember 2025 statt. Die Viertplatzierten steigen direkt in die Liga B ab, die Drittplatzierten spielen gegen die Zweitplatzierten der Liga B jeweils einen Platz in der Liga A aus.

Die Gruppen der Women's Nations League 2025

Liga A

A1: Deutschland, Niederlande, Österreich, Schottland

A2: Frankreich, Island, Norwegen, Schweiz

A3: Spanien, England, Belgien, Portugal

A4: Italien, Dänemark, Schweden, Wales

Liga B

B1: Polen, Nordirland, Bosnien-Herzegowina, Rumänien

B2: Irland, Türkei, Slowenien, Griechenland

B3: Finnland, Serbien, Ungarn, Belarus

B4: Tschechien, Ukraine, Kroatien, Albanien

Liga C

C1: Slowakei, Färöer Inseln, Moldau, Gibraltar

C2: Malta, Georgien, Zypern, Andorra

C3: Luxemburg, Armenien, Kasachstan, Liechtenstein

C4: Aserbaidschan, Montenegro, Litauen

C5: Israel, Bulgarien, Estland

C6: Kosovo, Lettland, Nordmazedonien