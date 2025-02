Für ihr zweites Heimspiel in der UEFA Women’s Nations League kehrt die Frauen-Nationalmannschaft nach fast 14 Jahren zurück nach Wolfsburg. Am 8. April (ab 17.45 Uhr) trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück auf Schottland. Karten für das Länderspiel in der Volkswagen Arena sind nun im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.

Sitzplatzkarten für die Partie in Wolfsburg gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets kosten im Sitzplatzbereich 10 Euro pro Ticket (in Kategorie 3) und sind ab 20. Februar für alle Gruppen ab zehn Personen über den Niedersächsischen Fußballverband erhältlich. Der Fanblock in Wolfsburg befindet sich in Block 5. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.

Ihr erstes Heimspiel in der Nations League bestreiten die DFB-Frauen nächsten Dienstag (ab 18.15 Uhr live im ZDF) in Nürnberg gegen Österreich (zu den Tickets). Den Auftakt in Gruppe 1 der Liga A macht das deutsche Team bereits am Freitag (ab 20.45 Uhr live in der ARD) in einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande im Rat Verlegh Stadion in Breda (zu den Tickets).

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.