Frauen-Nationalmannschaft
Kleinherne muss mit Muskel- und Sehnenverletzung pausieren
Nationalspielerin Sophia Kleinherne muss aufgrund einer Muskel- und Sehnenverletzung, die beide Oberschenkel betrifft, mehrere Wochen pausieren. Die 25-jährige hatte sich die Verletzung am 23. Juli im EM-Halbfinale gegen Spanien zugezogen.
Kleinherne steht seit dem 1. Juli in Diensten des VfL Wolfsburg. In der vergangenen Saison war die Abwehrspielerin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga noch noch für Eintracht Frankfurt aktiv. Für die Nationalmannschaft kam sie bislang 36-mal zum Einsatz (ein Tor).
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Frauen-EURO 2025
Autor: dfb
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