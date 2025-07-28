Kleinherne muss mit Muskel- und Sehnenverletzung pausieren

Nationalspielerin Sophia Kleinherne muss aufgrund einer Muskel- und Sehnenverletzung, die beide Oberschenkel betrifft, mehrere Wochen pausieren. Die 25-jährige hatte sich die Verletzung am 23. Juli im EM-Halbfinale gegen Spanien zugezogen.

Kleinherne steht seit dem 1. Juli in Diensten des VfL Wolfsburg. In der vergangenen Saison war die Abwehrspielerin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga noch noch für Eintracht Frankfurt aktiv. Für die Nationalmannschaft kam sie bislang 36-mal zum Einsatz (ein Tor).