Nationen-Turnier: U 19-Frauen gewinnen knapp gegen Italien

Die deutschen U 19-Frauen haben beim Nationen-Turnier im spanischen La Nucia den ersten Sieg eingefahren. Das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer setzte sich im letzten Spiel vor der EM-Qualifikation im April mit 1:0 (1:0) gegen Italien durch. Zoe Schick erzielte das entscheidende Tor in der 36. Minute.

"Wir haben die Inhalte, die wir nach dem ersten Spiel angesprochen haben, heute sehr gut umgesetzt. Wir waren mutig im Positionsspiel und haben uns einige Chancen erarbeitet. Auch gegen den Ball waren wir hungrig und hatten einige Ballgewinne in spannenden Zonen. Wir freuen uns nun auf die kommende EM-Quali in Deutschland", sagte Behringer nach dem Spiel.

Schick entscheidet das Spiel

Von Beginn an entwickelte sich ein Geduldsspiel, in dem beide Teams viel Willen und technische Qualitäten zeigten, ohne aber in der Anfangsphase gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Den Schuss aus halbrechter Strafraumposition von Giulia Galli konnte DFB-Keeperin Janne Krumme mit dem ausgefahrenen Bein entschärfen (15.). Die deutsche Abwehr konnte eine Vielzahl italienischer Angriffsversuche vorzeitig bereinigen, fand offensiv dafür wenige Ideen. So brauchte das deutsche Team etwas länger zur ersten guten Chance - versenkte diese aber direkt. Nach einer Hereingabe von Leni Marie Eggert verwertete Schick den Rebound aus wenigen Metern (36.). Vor der Pause kam Deutschland nochmal vor den italiensichen Kasten, das Laufduell mit Italiens Torfrau Matilde Robbioni um den langen Ball von Leonie Köpp konnte Schick aber nicht gewinnen (39.).

Das Tempo erhöhte sich nach dem Seitenwechsel. Die eingewechselte Laila Portella nahm sich nach einem hohen Ballgewinn den Schuss aus etwa 16 Metern, Robbioni hielt diesen aber sicher (50.). Nach einer Stunde kam auch Italien dem deutschen Tor nahe, Marie Gmeineder konnte eine gefährlichere Hereingabe von Galli aber gerade noch so verhindern und zur Ecke klären (62.). Für das DFB-Team verbuchte Portella den nächsten Abschluss (66.). Anschließend brachten die Deutschen den knappen Sieg über die Zeit.

Für die U 19-Frauen steht in der nächsten Länderspielphase die zweite Runde der EM-Qualifikation in Deutschland an. Am 10. April (ab 15.30 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in Essen auf Irland, am 13. April (ab 17 Uhr) in Velbert auf die Slowakei und zum Abschluss am 16. April (ab 17 Uhr), erneut in Essen, auf Frankreich. Für das Turnier im Sommer in Bosnien und Herzegowina qualifiziert sich nur der Gruppensieger.