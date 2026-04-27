Nationalmannschaftsgeschichte: Jubiläen im April

DFB.de blickt zurück auf historische Daten in der Nationalmannschaftsgeschichte, die sich 2026 runden und in den vierten Monat des Jahres fallen – von Ehrungen in England bis hin zu Ungeheuer-Geburten in Deutschland.

4. April 1956

Der einstige Kriegsgefangene Bert Trautmann wird in England zum Fußballer des Jahres gewählt. Trautmann steht im Tor von Manchester City und ist der erste Ausländer, dem diese Ehre zuteilwird.

9. April 1986

Die Nationalmannschaft gewinnt ein Testspiel in Basel gegen die Schweiz mit 1:0. Das Tor des Tages erzielt Bayern-Mittelstürmer Dieter Hoeneß, der nach siebenjähriger Pause zu seinem dritten Länderspiel kommt. Er nutzt die Chance und springt noch auf den WM-Zug.

14. April 1951

Vor 75 Jahren findet erstmals in der DFB-Geschichte ein B-Länderspiel statt. Die Premiere von Karlsruhe missglückt, die Schweiz siegt 2:0. Zu A-Nationalspielern werden nur zwei aus der Premierenelf: Hans Haferkamp (VfL Osnabrück) und Erich Retter (VfB Stuttgart). Bis 1986 finden insgesamt 62 B-Länderspiele statt. Rekord-B-Nationalspieler ist der Duisburger Ronny Worm mit zwölf Einsätzen.

14. April 1976

Vor 50 Jahren entscheidet der große Gerd Müller das Rückspiel im Landesmeister-Pokal gegen Real Madrid und schießt die Bayern mit seinen Toren ins Finale (2:0). Auf Seiten des Verlierers stehen zwei, mit denen er 1974 Weltmeister geworden ist – Paul Breitner und Günter Netzer.

15. April 1951

Vor 75 Jahren spielt erstmals ein Brüderpaar gemeinsam für Deutschland. Beim 3:2 in Basel gegen die Schweiz sind die Kaiserslauterer Fritz und Ottmar Walter am Ball. Beide treffen, das 1:1 durch Ottmar Walter fällt nach Flanke des großen Bruders, der schon 1940 debütierte, während Ottmar erst 1950 in den Kreis der Nationalelf stieß.

15. April 1956

In der Oberliga West schießt der kommende Bundestrainer Jupp Derwall im Spiel seiner Düsseldorfer Fortuna gegen Westfalia Herne (3:2) den Ball durchs Tor. Der Schiedsrichter erkennt den Treffer an, da er sich davon überzeugen lässt, dass das Netz ein Loch hat.

16. April 1986

Nationalspieler Klaus Allofs erzielt beim 3:3 seines 1. FC Köln in Waregem alle Tore und sichert seinem Verein den erstmaligen Einzug in ein Europacupfinale (Uefa-Pokal).

17. April 1951

Vor 75 Jahren wird Horst Hrubesch geboren. Er macht eine ungeheure Karriere. Der kopfballstarke Stürmer wird als Spieler Europameister (mit zwei Toren im Finale 1980 gegen Belgien), gewinnt mit dem HSV drei Meisterschaften und den Europapokal der Landesmeister und holt bei Olympia mit den Männern (Silber 2016) und den Frauen (Bronze 2024) als Trainer Edelmetall.

18. April 1926

Vor 100 Jahren wird erstmals ein Spiel der Nationalmannschaft im Radio übertragen. Aus Düsseldorf kann der Sender einen 4:2-Sieg über die Niederlande verkünden. Wegen des starken Zuschauerandrangs wird die Partie allerdings 80 Minuten zu spät angepfiffen und sowohl Reporter Dr. Bernhard Ernst als auch die Spieler haben Mühen, sich ihren Weg durch die Massen zu bahnen.

24. April 1976

Im EM-Viertelfinalhinspiel in Spanien kommt die Nationalmannschaft vor 63.000 Zuschauern in Madrid zu einem 1:1. Das deutsche Tor glückt Erich Beer von Hertha BSC aus rund 30 Metern. ARD-Zuschauer wählen es zum Tor des Monats April 1976.

24. April 1996

Zur Vorbereitung auf die EM in England spielt Deutschland in Rotterdam gegen die Niederlande. Die Elf von Berti Vogts gewinnt dank eines von Jürgen Klinsmann verwandelten Foulelfmeters mit 1:0. Auch die Gastgeber erhalten einen Strafstoß, den Andreas Köpke jedoch pariert.

24. April 2016

In Wolfsburg kommt es vor zehn Jahren zu einem rein deutschen Halbfinale in der Champions League der Frauen. Der gastgebende VfL feiert vor nur 3007 Zuschauern einen deutlichen 4:0-Triumph über die Titelverteidigerinnen des 1. FFC Frankfurt. Die Nationalspielerinnen Isabel Kerschowski, Babett Peter und Alexandra Popp sorgen schon zur Pause für klare Verhältnisse, Ramona Bachmann schießt das letzte Tor. Der Vorsprung wird reichen, das Rückspiel am 1. Mai endet 1:1.

27. April 1996

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Hansa Rostock trennt sich Bayern München von Trainer Otto Rehhagel. Nachfolger wird der Präsident. Ein absolute Rarität im deutschen Fußball, aber der Vertreter ist ja auch nicht irgendwer, sondern der Kaiser. Franz Beckenbauer, als Spieler und Trainer Weltmeister, stürzt sich nach 1994 erneut in dieses Abenteuer.

29. April 2006

Das Pokalfinale der Frauen in Berlin gewinnt zum dritten Mal in Folge Turbine Potsdam. Die Nationalspielerinnen Isabel Kerschowski und Petra Wimbersky erzielen die Tore beim 2:0-Sieg über den 1. FFC Frankfurt.